Malente vertagt Bahnhofskauf

Während die Bürgermeisterin den Zustand der Immobilie für besser als gedacht hält, zeigt sich mancher Gemeindevertreter skeptisch

von Bernd Schröder

19. April 2018, 11:56 Uhr

Einmalige Gelegenheit oder Fass ohne Boden? Über einen Kauf und eine anschließende Sanierung des Malenter Bahnhofsgebäudes mit Hilfe von Mitteln aus der Städtebauförderung zeigte sich die Gemeindevertretung am Mittwoch uneins. Erst am Tag der Sitzung war ein Gutachten über den Zustand des Gebäudes fertig geworden, das Bürgermeisterin Tanja Rönck in Auftrag gegeben hatte. Letztlich nahmen die Gemeindevertreter dieses lediglich zur Kenntnis, ohne einen Beschluss zu fassen. Diese Aufgabe wird nun voraussichtlich auf die am 6. Mai neu zu wählende Gemeindevertretung zukommen.

Es ist kein Geheimnis, dass Tanja Rönck einen Kauf des Bahnhofsgebäudes schon seit längerem befürwortet. Doch mit ihrem Wunsch stieß sie bei Eigentümer Amer Zamzam auf Granit – bis vor kurzem. Da habe ihr der Hamburger Geschäftsmann das Gebäude zum Kauf angeboten. Der 53-Jährige hatte die Immobilie vor knapp vier Jahren für 88 000 Euro erworben. Er entkernte das Gebäude, begann mit Ausbesserungsarbeiten und Dämm-Maßnahmen, hat nun aber offensichtlich das Interesse an einer Nutzung der Immobilie verloren. Zu den Gründen für den Sinneswandel wollte Zamzam sich gestern auf OHA-Anfrage nicht äußern. Allerdings kündigte er an, die Sanierungsarbeiten trotz der Verkaufsabsicht fortzusetzen. „Am Mittwoch wird ein Gerüst aufgebaut. Dann reparieren wir das Dach und dämmen das obere Stockwerk“, sagte Zamzam.

Die Gemeinde könnte auf Unterstützung durch die Städtebauförderung hoffen, betonte Tanja Rönck: „Sowohl für den Kauf als auch die Sanierung können Gelder eingeworben werden“, berichtete sie.

Bevor Zamzam das Gebäude ersteigerte, hatte die Gemeindevertretung einen Kauf des Bahnhofgebäudes einstimmig abgelehnt. Der damalige Bürgermeister Michael Koch bezifferte die Sanierungskosten auf mehrere 100 000 Euro. Demgegenüber interpretierte Tanja Rönck das Ergebnis des Gutachtens positiv: „Das Gebäude ist überraschenderweise in gar keinem so schlechten Zustand, nur das Dachgeschoss hat Schäden.“

Ganz anders bewertete Andreas Hillesheim (SPD) die Situation. „Ich kann nur davor warnen, diese Schrottimmobilie zu erwerben“, erklärte er. Die vom Eigentümer vorgenommenen Dämm-Maßnahmen seien nicht wertsteigernd, weil sie nicht dem baulichen Charakter des Gebäudes entsprächen, außerdem sei der Dachstuhl mit Schwamm und Holzwurm befallen, zitierte er aus dem Gutachten.

Diesen Argumenten hielt Tanja Rönck die aus ihrer Sicht einmalige Gelegenheit für die Gemeinde entgegen: „Nicht zu versuchen, dieses ortsbildprägende Gebäude in die Hand der Gemeinde zu bekommen, wäre ein großer Fehler.“ Mit dieser Einstellung traf sie beim scheidenden SPD-Fraktionschef Jürgen Redepenning auf Verständnis: „Ich kann das sehr gut verstehen.“ Schließlich wäre ein saniertes Bahnhofsgebäude ein ,Eye-Catcher‘ im Ortseingangsbereich. „Nur: Nach diesem Gutachten sollten wir aufpassen“, warnte Redepenning angesichts des Holzwurm- und Schwammbefalls: Schwamm könne bis zu 30 Meter in die Tiefe wachsen und sich sogar auf Nachbargrundstücke ausdehnen. Redepenning schlug vor, erst den Bedarf der Gemeinde zu ermitteln. „Dann würde ich jemanden holen, der vom Bau etwas versteht.“ Dann könne man immer noch eine Entscheidung treffen.

CDU-Fraktionschef Uwe Potz sah das genauso: „Wenn wir das komplette Paket vorliegen haben, haben wir eine neue Grundlage für eine Diskussion“, erklärte er. Außerdem verwies er darauf, dass die Schäden am Dach nicht unerheblich seien: „Der Dachstuhl muss weg – nur der guten Ordnung halber“, stellte er fest.

Dagmar Nöh-Schüren, Fraktionschefin der Bürger-innen für Malente, hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Immobilie zu erwerben, wenn dies zu einem „vernünftigen Preis“ möglich sei. Sie habe das Vertrauen, dass die Bürgermeisterin die Probleme mit der Bausubstanz in Verhandlungen einbeziehe.