Malente übt scharfe Kritik an Stadtwerken Eutin

Ankündigung des Unternehmens, TNG bei der Glasfaser-Vermarktung im Kneippheilbad Konkurrenz zu machen, sorgt für Unmut

von Bernd Schröder

19. April 2018, 12:18 Uhr

Ungewöhnlich heftige Kritik der Gemeinde haben sich die Stadtwerke Eutin (SWE) mit ihrer Ankündigung zugezogen, in

Bad Malente-Gremsmühlen in die Glasfaser-Vermarktung einzusteigen. „Meine Meinung: So verhält man sich nicht innerhalb der kommunalen Familie“, geißelte Bürgermeisterin Tanja Rönck das Vorgehen der Stadtwerke angesichts der nun entstandenen Konkurrenzsituation zum Breitbandausbau unter Regie des Zweckverbands Ostholstein.

Die Fraktionen der Gemeindevertretung signalisierten per Kopfnicken einhellig Zustimmung zu der von Tanja Rönck in einem mehrseitigen Papier vorgebrachten Kritik. Darin teilte sie auch mit, bereits rechtliche Schritte eingeleitet zu haben, um die Vermarktung durch die Stadtwerke noch zu stoppen.

Das Problem aus Sicht der Verwaltungschefin: Die SWE machen wie zuvor schon in Kasseedorf nun auch in Malente der Kieler Firma TNG Konkurrenz, die von der Breitbandsparte des Zweckverbands Ostholstein (ZVO) beauftragt wurde, Ostholstein mit Glasfaser zu versorgen. „Der ,Worst Case‘ ist jetzt: Beide erreichen keine ausreichende Quote und Malente bleibt auf der Strecke“, warnte Tanja Rönck. Dieses Szenario droht aus Sicht der Gemeinde nun für die „schwarzen Flecken“ im Malenter Zentralort. Diese gelten zwar als ausreichend versorgt, Glasfaser gilt allerdings als weitaus leistungsfähiger. Die SWE-Ankündigung platzte mitten in die TNG-Vermarktungsphase für die „schwarzen Flecken“. Diese endet am 30. April, die Stadtwerke wollen den Kunden bis zum 30. Juni Zeit geben.

SWE-Chef Marc Mißling verteidigte gestern das Vorgehen seines Unternehmens: „Wir bewegen uns in einem freien, liberalisierten Markt“, erklärte er. Mißling zeigte sich außerdem verwundert über die Kritik, weil die Anfrage zur Versorgung der schwarzen Flecken ursprünglich von der Malenter Bürgermeisterin gekommen sei. „Daraufhin haben wir im Juni 2017 zusammengesessen“, berichtete er. Der Stadtwerke-Chef versuchte, Befürchtungen zu zerstreuen, am Ende werde es gar keine Breitband-Anschlüsse geben. Schließlich träten die Stadtwerke in Malente an, weil sie dort gute Chancen sähen. „Wir wollen unsere Vermarktung zum Erfolg bringen“, bekräftigte Mißling. „Wir bieten ja nichts Böses an, sondern eine Lösung.“

Tanja Rönck zeigte sich indes vom Vorgehen der Stadtwerke völlig überrascht. Mißling habe sie erst am Montagmorgen „überfallartig“ von dem „freudigen Ereignis“ in Kenntnis gesetzt, dass am Mittwoch die Vermarktung beginne. Zu keinem Zeitpunkt seien sie oder die Gemeinde informiert worden, dass, wie behauptet, Vermarktungswünsche an die Stadtwerke herangetragen worden seien oder dort eine Vermarktung intensiv geprüft werde.

Sie habe sich bereits an die Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein gewandt, erklärte Tanja Rönck dem OHA. Denn die Stadtwerke hätten es als benachbartes kommunales Unternehmen versäumt, die Gemeinde Malente rechtzeitig über ihr Vorhaben zu informieren, monierte Rönck vor den Gemeindevertretern. Dies sehe die schleswig-holsteinische Gemeindeordnung so vor. Zwar wollte die Bürgermeisterin die rechtlichen Erfolgsaussichten nicht beurteilen, frühzeitig aufgeben werde sie jedoch nicht: „Ich werde auch vor Weiterungen nicht haltmachen“, drohte sie. Denn so gehe man nicht miteinander um.