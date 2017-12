Malente: Trinkwasser wird teurer

von Bernd Schröder

erstellt am 04.Dez.2017 | 18:14 Uhr

Die Malenter müssen sich für 2018 auf höhere Wassergebühren einstellen. Der Kubikmeterpreis soll ab 1. Januar bei unveränderten Grundgebühren von derzeit 1,67 Euro auf 1,80 Euro steigen. Je nach Haushaltsgröße bedeutet das jährliche Mehrkosten zwischen fünf (Ein-Personen-Haushalt) und 20 Euro (Vier-Personen-Haushalt).

Einen erheblichen Anteil an der Preiserhöhung hätten Nachforderungen für Ingenieurs-Dienstleistungen für das Wasserwerk Benz, die noch nicht abgerechnet worden seien, erklärte Gemeindewerke-Leiter Mario Lüdemann. Hinzu kämen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie die Erneuerung von Trinkwasser- und Hausanschlussleitungen im Rohrnetz der Gemeindewerke. In die Wassergebühr fließen auch die Kosten für eine Neuverlegung von Wasserleitungen an der Hindenburgallee für den geplanten Brückenneubau (siehe Titelseite) ein. Dafür hätten die Gemeindewerke 150 000 Euro vorgesehen, sagte Lüdemann.

Der Werkausschuss soll am Dienstag, 12. November, ab 18 Uhr im Büro der Gemeindewerke über die Gebührenerhöhung beraten. Die Staffel für die Grundgebühren bleibt wie folgt: 69 Euro für bis zu 50 Kubikmeter, 118 Euro (51 bis 100 Kubikmeter), 167 Euro (101 bis 150 Kubikmeter), 216 Euro (151 bis 200 Kubikmeter) 265 Euro (201 bis 500 Kubikmeter) und so fort bis zu 559 Euro bei über 50 000 Kubikmetern Verbrauch.

Für einen Alleinstehenden, der 40 Kubikmeter verbraucht, erhöht sich die jährliche Wassergebühr damit von derzeit 135,80 auf künftig 141 Euro. Bei 80 Kubikmetern (zwei Personen) steigt der Preis von 251,60 auf 262 Euro, bei 160 Kubikmetern (vier Personen) von 483,20 auf 504 Euro.

Im Innern des Wasserwerks Benz sei der Stand der Technik mittlerweile erreicht, erklärte Lüdemann zum Stand der Sanierungsarbeiten. Lediglich ein Notstromaggregat müsse noch erneuert werden. Außen stünden noch Dach- und Fassadenarbeiten bevor. Damit werde der Investitionsbedarf künftig wieder sinken. Für die Wasserverbraucher dürfte sich damit die Aussicht auf wieder sinkende Gebühren verbinden, falls keine unvorhersehbaren Kosten aufgefangen werden müssen.