Malente noch ohne Etat

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 07.Dez.2017 | 13:24 Uhr

Für die Gemeinde Malente beginnt das neue Jahr ohne gültigen Haushaltsplan: Ohne viele Worte wurde – wie gestern kurz berichtet – Mittwochabend die Beratung des Haushaltsentwurfes 2018 von der Tagesordnung des Hauptausschusses genommen. Mit sechs gegen drei Stimmen fand ein Antrag von Helmut Wagner (SPD / Grüne) eine Mehrheit, der beklagte, dass die Zeit für die Lektüre des Zahlenwerks nicht ausreichend gewesen sei.

Bürgermeisterin Tanja Rönck (parteilos) wurde von dieser Entscheidung „auf dem kalten Fuß“ erwischt: Sie sei bestürzt und enttäuscht, stellte sie nach der Abstimmung fest, von der sie überrascht worden sei: „Hätte es vor dieser Sitzung auch nur eine Anzeichen für eine solche Entscheidung gegeben, hätte ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, das zu verhindern.“

Denn die Folge sei, so die Verwaltungschefin weiter, dass frühestens im Februar ein Haushaltsplan für 2018 verabschiedet werde. Rechne man dann noch drei Monate hinzu, bevor ihn die Kommunalaufsicht genehmige, sei der Zeitpunkt der Kommunalwahl am 6. Mai erreicht. Da warte die nächste Wartezeit bis zur Konstituierung einer neuen Gemeindevertretung.

„Wir lähmen uns ohne Ende“, warnte Rönck, und das in einer Zeit, in der sehr viel darauf warte, angeschoben zu werden und damit auch Signale für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde auszusenden. Als Beispiele nannte sie den Start in die Städtebauförderung, auf den 20 Jahre hingearbeitet worden sei, oder die Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte: „Das wird sich jetzt alles für mindestens ein halbes Jahr verzögern.“

Verärgert zeigte sie sich auch, weil es bereits Gespräche mit Gemeindevertretern gegeben habe und die Verwaltung jederzeit zu weiteren Gesprächen bereit gewesen wäre. Und bei offenen Fragen über Sparmöglichkeiten müsse jedem klar sein, dass die Gemeinde angesichts ihrer Strukturen keinen ausgeglichen Haushalt aufstellen könne: „Selbst wenn wir alle freiwilligen Leistungen, die etwa eine Million Euro ausmachen, einstellen, können wir keinen Haushalt ohne Defizit vorlegen.“

Die Verwaltung habe sehr viel Energie in den Haushaltsentwurf gesteckt mit dem Ziel, dass er am 14. Dezember in der Gemeindevertretung verabschieden werden könne. „Die Entscheidung für eine Verschiebung ins nächste Jahr ist nicht nur für die ganze Gemeinde Malente bedauerlich, sie respektiert auch nicht die Arbeit, die da ganz viele Leute reingesteckt haben. “

„Ich kann Ihre Enttäuschung verstehen“, bekannte Ausschuss-Vorsitzender Uwe Potz (CDU), er warb zugleich um Verständnis für den Zeitbedarf, und vermutlich sei ein breit getragener Etat auch von Vorteil. Im übrigen sei ihm zugetragen worden, dass der Kreis für die Genehmigung eines Haushaltsplanes keine drei Monate brauchen werde.

Bei einer Gegenstimme von Dagmar Nöh-Schüren (BFM) genehmigte der Ausschuss der Bürgermeisterin, mit dem TSV Dörfergemeinschaft die Verkaufsbedingungen für den Sieversdorfer Sportplatz auszuhandeln. Als Eigentümer könne der Verein besser Fördergelder bekommen, hieß es zur Begründung.

Nöh-Schüren sah darin einen ersten Schritt hin zur Auflösung der Sieversdorfer Grundschule. Dafür handelte sie sich von Potz eine deutliche Erwiderung ein: Man müsse schon sehr viel Fantasie haben, wenn man einen solchen Zusammenhang konstruiere. Die Nutzung des Sportplatzes für den Schulsport bleibe klar vertraglich geregelt. Ohne die Leistungen und die Arbeit des Vereines gäbe es den Sportplatz vielleicht schon nicht mehr. Und niemand in der Gemeindevertretung habe die Schule in Sieversdorf in Frage gestellt, betonte Potz, der Nöh-Schüren vorwarf, durch solche Anmerkungen unbegründet Ängste zu schüren.