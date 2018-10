Malente: Messgeräte gegen Bleifußfahrer

von Achim Krauskopf

03. Oktober 2018, 19:34 Uhr

Klagen über Tempoverstöße will die Gemeinde künftig verstärkt begegnen. Dafür sollen gleich zwei neue Geschwindigkeitsmessgeräte angeschafft werden, beschloss der Sozialausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2019. Ursprünglich wollte die Gemeinde das alte Gerät lediglich um ein neues ergänzen. Auf Initiative des Ausschussvorsitzenden Bernhard Kardell (SPD) stockte der Ausschuss die Zahl der neuen Geräte auf zwei auf und stellte dafür 5600 Euro in den Haushaltsentwurf ein. Die Messgeräte zeigen Autofahrern ihre Geschwindigkeit an. Zum anderen zeichnen sie das gefahrene Tempo auf. Mit den gesammelten Daten hat die Gemeinde dann gegebenenfalls Argumente, um beim Kreis Tempokontrollen einzufordern.