Beratungen im Finanzausschuss : Malente: Kita-Neubau verzögert sich – Neubau des Gerätehauses?

Statt Einzug soll im Oktober erst Baubeginn für die neue Kita auf dem Seifen-Sievers-Platz sein.

Avatar_shz von Bernd Schröder

31. Januar 2020, 16:32 Uhr

Malente | Eigentlich sollte der Malenter Finanzausschuss seine ohnehin schon um einige Monate verschobene Beratung des Haushalts 2020 am Donnerstag aufnehmen. Doch daraus wurde nichts. Es gebe noch zu viele Unwägbarkeiten, begründete Ausschussvorsitzender Wilfred Knop (FDP) die Verzögerung. Mehr Klarheit soll bis zum 19. Februar herrschen. Dann will der Ausschuss erneut zusammenkommen.

Einige wichtige Erkenntnisse brachte die Sitzung dennoch, etwa für Eltern, die einen Kita-Platz benötigen. Die Hoffnung, zum Beginn des nächsten Kita-Jahres bereits einen neuen Kindergarten auf dem Seifen-Sievers-Platz einweihen zu können, ist bereits zerplatzt: „Eine Einweihung im Oktober können wir vergessen“, sagte Knop. Dann werde erst der Baubeginn erfolgen können.

Um den Haushalt zu entlasten, wurden deshalb die veranschlagten 2,3 Millionen Euro für den Kita-Neubau erst einmal gestrichen, lediglich Planungskosten von 150.000 Euro bleiben drin.

Eine weitere Erkenntnis betrifft die Feuerwehr. Die Zukunft des Malenter Gerätehauses an der Lütjenburger Straße erscheint jetzt völlig offen. „Wir wollen erst mal ein Feuerwehrkonzept erstellen, um zu sehen, macht eine Erweiterung überhaupt Sinn oder eher ein Neubau an anderer Stelle“, erklärte Knop. Dafür wolle man den Wechsel in der Gemeindewehrführung abwarten. Martin Guttchen will sich, wie berichtet, am 27. März um die Nachfolge von Bernd Penter bewerben. Die für die Erweiterung veranschlagten 1,45 Millionen Euro wurden daher gestrichen.

In den vergangenen Tagen hatten sich Verwaltung und Fraktionschefs bemüht, den enormen Investitionsbedarf und das hohe Defizit herunterzufahren. Das Defizit habe bei rund 3,9 Millionen Euro gelegen und das Investitionsvolumen bei 29 Millionen Euro, berichtete Knop. „Da erschien es uns unwahrscheinlich, dass wir eine Genehmigung der Kommunalaufsicht erhalten.“ Mittlerweile liegt das Investitionsvolumen bei zehn Millionen Euro, das Defizit wurde auf 2,5 Millionen Euro gedrückt. Man habe alles gestrichen, was in diesem Jahr noch nicht kassenwirksam werde, erklärte Knop.

Zu den Investitionen, die vorerst zurückgestellt wurden, zählt auch der geplante Neubau einer Schule. Der Grund: Es sei noch völlig unklar, was genau gebaut werden solle, deshalb sei auch nicht absehbar, wie viel Geld benötigt werde, erläuterte Knop. Das bringt eine Entlastung um 15 Millionen Euro. Lediglich Planungskosten von 3,5 Millionen Euro bleiben im Haushalt.

Trotz aller Streichungen. Die Ausgaben sind nur aufgeschoben. „Die Finanzlage der Gemeinde wird sich in den nächsten Jahren nicht verbessern“, warnte Knop. Es müssten Kredite in erheblichem Umfang aufgenommen werden. „Und da haben wir noch nicht von Malente 2030 geredet“, sagte Knop mit Blick auf die bevorstehende Stadtsanierung. Immerhin hatte Bürgermeisterin Tanja Rönck einen kleinen Lichtblick zu vermelden. Das Defizit des Jahresabschlusses 2019 werde höchstens bei 250.000 Euro liegen. Selbst eine schwarze Null sei nicht ausgeschlossen.