neues Badesicherheitsgesetz : Malente hebt Sperrung von Badestegen und Badeinseln zum 3. Juli wieder auf

Die Gemeinde reagiert damit auf die neue Gesetzeslage. Warnschilder sollen auf Gefahren hinweisen.

von Bernd Schröder

23. Juni 2020, 16:53 Uhr

Malente | Für Badegäste war es eine kalte Dusche: Mitten im Hochsommer sperrte die Gemeinde Malente nach einem höchstrichterlichen Urteil zu Haftungsfragen im vergangenen Jahr Stege und Badeinseln aller unbeaufsichtigten Badestellen – in Benz, Krummsee, Neukirchen und Nüchel (wir berichteten) – wie andernorts auch.

Badefreunde in Malente können jetzt aufatmen: Ab Freitag, 3. Juli, werde die Gemeinde die Sperrungen aller Voraussicht nach wieder aufheben, kündigte Bürgermeisterin Tanja Rönck am Montag im Sozialausschuss an. Hintergrund sei das Badesicherheitsgesetz der Landesregierung, das am 3. Juli in Kraft trete. So lange blieben die Einrichtungen an den Badestellen allerdings noch gesperrt, sagte Tanja Rönck.

Die Zeit werde das Ordnungsamt nutzen, um alle betroffenen Badestellen unter die Lupe nehmen, kündigte die Verwaltungschefin an: „Jede Badestelle bekommt ihre eigene Akte.“ Denn gemäß der neuen Rechtslage dürften Badestellen nur dann unbeaufsichtigt betrieben werden, wenn es dort keine unvorhersehbaren oder atypischen Gefahren gebe.

Von Badeinseln oder Badestegen gehen nach Einschätzung des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags grundsätzlich zwar keine besonderen Gefahren aus. Dennoch will das Malenter Rathaus auf Nummer sicher gehen. So sollen künftig Piktogramme auf mögliche Gefahrenquellen hinweisen – etwa einen steil abfallenden Seegrund oder Ketten, mit denen Badeinseln verankert sind. Davor soll mit Piktogrammen gewarnt werden, sagte Rönck. Diese könnten bis zum 3. Juli auch provisorisch angefertigt und später durch richtige Schilder ersetzt werden.