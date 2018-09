Zukunftsvision : Malente gibt sich Strategie für 2030

Die Gemeindevertretung beschließt ein gut 150 Seiten starkes Entwicklungskonzept. Darin enthalten sind zwölf Leitprojekte vom Ausbau des Bahnhofs zur Mobilitätsdrehscheibe bis zum Gesundheitscampus.

von Bernd Schröder

27. September 2018, 11:47 Uhr

Im Planungsausschuss war vor einem halben Jahr noch Beratungsbedarf sichtbar geworden. Bei der Gemeindevertretung am Mittwoch gab es dann nur noch kleine Korrekturen. Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter die Strategie „unser Malente 2030!“ in Form des sogenannten Gemeindeentwicklungskonzeptes (Igek). Mit dem Beschluss des gut 150 Seiten starken Papiers brachten die Kommunalpolitiker einen Prozess zum Abschluss, der noch unter Alt-Bürgermeister Michael Koch angeschoben worden war.

Bürgermeisterin Tanja Rönck zeigte sich im Anschluss an die Abstimmung „hochzufrieden“, bereits zuvor hatte sie von einem „besonderen Augenblick“ gesprochen. Das Igek sei kein festgeschriebenes Projekt, sondern vielmehr eine Art Leitfaden, um Fragen etwa zu Leerständen, Baulücken, Wirtschaftförderung oder Verkehrslenkung zu beantworten, erklärte die Verwaltungschefin.

Dies festzuhalten, war CDU-Fraktionschef Uwe Potz wichtig. Auf seinen Vorschlag hin wurde in den Beschlussvorschlag noch einmal ausdrücklich festgehalten, dass mit dem Igek „keine Projektfestlegungen“ verbunden seien und mögliche Projekte in den Fachausschüssen eingehend erarbeitet werden sollten. Das Igek formuliert ein Dutzend sogenannter Leitprojekte. Dazu zählen etwa der Ausbau des Bahnhofs zur Mobilitätsdrehscheibe, ein Gesundheitscampus, ein Bildungscampus, ein Citymanagement, das Setzen von wirtschaftlichen Gründungsimpulsen, eine Wohn- und Zuzugsinitiative oder die Förderung der Jugendkultur.

Tanja Rönck stellte die aus ihrer Sicht ausgesprochen positiven Auswirkungen des Strategieprozesses heraus. Es sei ein Glücksfall gewesen, dass dieser zugleich mit dem bundesweiten Förderprojekt für periphäre Kleinstädte (Exwost) habe verknüpft werden können. Das habe außerdem einen zügigen Einstieg in die Städtbauförderung ermöglicht.

Alles zusammen habe auch außerhalb Malentes große Aufmerksamkeit erregt“, erklärte die Bürgermeisterin. So sei Malente mit Eutin an einem Projekt für bedarfsgerechtes Wohnen der Metropolregion Hamburg beteiligt oder arbeite mit dem Leibnitz-Institut zum Thema Wirtschaftsförderung zusammen. Tanja Röncks Fazit: „Malente ist in Bund und Land in aller Munde und hat einen sehr guten Ruf bekommen.“ Erst vor kurzem habe sie eine Einladung des niedersächsischen Europa-Ministeriums erhalten. Dort wolle man ähnliches erreichen und sich ein Beispiel an Malente nehmen.