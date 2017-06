Malente erhält Chance auf eine Schönheitskur

Eutin macht es vor, nun könnte Malente nachziehen: Der Gemeinde winkt eine Millionenförderung von Land und Bund, um ihr städtebauliches Profil in den kommenden Jahren aufzupolieren. Einstimmig beauftragte die Gemeindevertretung am Dienstagabend Bürgermeisterin Tanja Rönck, beim Land einen Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (ASO) zu stellen. Dazu hatte das Innenministerium die Gemeinde nach einem Treffen im Rathaus aufgefordert.

Rönck unterstrich die enorme Tragweite dieser Nachricht aus Kiel. „Es ist das passiert, worauf die Gemeinde seit 20 Jahren wartet“, erklärte sie. Damit erhalte Malente die einmalige Chance, endlich in ein Städtebauförderprogramm aufgenommen zu werden. Das zentrale Handlungsfeld hat sich im Gespräch zwischen Gemeinde und Innenministerium schnell herauskristallisiert: die Bahnhofstraße mit Schwerpunkt auf dem Bahnhofsvorplatz. Das Entree, das Malente seinen Gästen hier bietet, gilt seit Jahren als unzumutbar.

Doch die Sache hat auch einen Pferdefuß, wie es Rönck formulierte: Damit Fördermittel fließen, muss die Bahnhofstraße in eine Gemeindestraße umgewidmet werden. Sonst würde das Land den Umbau seiner eigenen Straße fördern, was nicht statthaft wäre. Ein Gespräch mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Lübeck soll am 7. Juli stattfinden.

FDP-Fraktionschef Wilfred Knop wies auf die Problematik für die Anlieger der Bahnhofstraße hin, die mit einer Übernahme der Straße verbunden wäre. Sie könnten nämlich zur Finanzierung eines Ausbaus herangezogen werden. Die Baumaßnahmen würden die Verschuldung der Gemeinde weiter erhöhen, warnte Volker Wandhoff (CDU), der sich wie drei weitere Gemeindevertreter der Stimme enthielt. „Man kann sagen, das müssen die ansässigen Unternehmer zahlen, aber das finde ich nicht gut“, monierte Wandhoff und lieferte damit einen Vorgeschmack auf mögliche Widerstände.

Nach einer Aufnahme in die Städtebauförderung gilt es, konkrete Maßnahmen festzulegen. Dies geschieht mit Hilfe eines externen Planers und unter Beteiligung der Einwohner. Die Ergebnisse münden schließlich in einem Einleitungsbeschluss mit einer Sanierungssatzung. Bis dahin dürfte es aber noch ein langer Weg sein.

von Bernd Schröder

erstellt am 28.Jun.2017 | 18:36 Uhr