Ausbildung in der Verwaltung : Malente beendet Kooperation mit Eutin

Die Gemeinde will ihren Nachwuchs wieder selbst rekrutieren, um diesen nicht an Eutin zu verlieren.

von Bernd Schröder

05. Februar 2020, 16:47 Uhr

Malente | Ende der Kooperation mit Eutin: Malente nimmt die Ausbildung seiner Mitarbeiter in der Verwaltung künftig wieder in die eigene Hand. Zum August 2021 soll die Gemeinde selbst einen Auszubildenden suchen, beschloss der Hauptausschuss am Dienstag. Das Budget für die Werbung um Auszubildende kürzte der Ausschuss allerdings von 7000 auf 4000 Euro. Ob Malente damit im Kampf um die begehrten Bewerber punktet, muss sich zeigen. Eutin hatte erst am Dienstag eine Kampagne zur Nachwuchsgewinnung samt Werbefilm vorgestellt, in die ein niedriger fünfstelliger Betrag geflossen ist (wir berichteten gestern).

Auf Anregung von FDP-Fraktionschef Wilfred Knop wird die Gemeinde das Augenmerk nicht nur auf künftige Verwaltungsfachangestellte (mittlerer Dienst) legen, sondern auch auf künftige Oberinspektoren (gehobener Dienst). „Das sind die Leute, die am schwierigsten zu bekommen sind“, erklärte Knop. Aus beiden Bereichen soll künftig jährlich ein Auszubildender im Wechsel eingestellt werden.

Die Möglichkeit, jährlich zwei Auszubildende einzustellen, verwarf Bürgermeisterin Tanja Rönck. „Wir haben dafür keine personellen Ressourcen“, erklärte die Verwaltungschefin.

Für einige Reaktionen sorgte SPD-Fraktionschefin Carmen Weber, als sie die Frage stellte, ob denn angesichts des Betriebsklimas und des Krankenstandes in der Verwaltung überhaupt eine qualitativ gute Ausbildung gewährleistet sei. Während sich „Politik-für-Malente“-Fraktionschef Bernhard Kardell angesichts dieser Aussage im öffentlichen Raum irritiert zeigte, steuerte Tanja Rönck umgehend gegen. „Die Rückmeldungen unserer Auszubildenden sind sehr positiv“, stellte sie klar.

Das Klima in der Verwaltung sei nicht schlecht, unterstrich die Bürgermeisterin und holte sich Schützenhilfe bei der Personalratsvorsitzenden Anna-Lena Werner. Diese verfolgte die Sitzung mit mehreren Mitarbeitern der Verwaltung. Sie widersprach der Aussage von Zeitungsberichten, Mitarbeiter der Verwaltung hätten Angst. „Diesen Eindruck können wir absolut nicht nachvollziehen“, erklärte Anna-Lena Werner, die im Mai 2019 zur Nachfolgerin von Sönke Gutsche gewählt worden war. Hintergrund: Ex-Gemeindevertreter Hans-Werner Salomon (CDU) hatte der Bürgermeisterin im September 2018 öffentlich vorgeworfen, im Rathaus herrsche ein „Klima der Angst“.

CDU-Fraktionschef und Ausschussvorsitzender Uwe Potz (CDU) hakte nach: „Wenn das alles so toll ist, ist warum bleibt dann kein Azubi in Malente hängen“, wollte er wissen. Eine Antwort lieferte Kirstin Schumacher aus der Verwaltung. Zunächst seien die Auszubildenden zwei Jahre in Malente, danach ein Jahr in Eutin, erklärte sie. „Dann verlieren wir den Kontakt, und die sind weg.“ Eutin sei dann näher dran.

Wie lange die nun auslaufende Kooperation mit Eutin bestand, konnte Tanja Rönck gestern nicht genau sagen. Der Vertrag sei für fünf Jahre geschlossen und dann mehrmals um ein Jahr verlängert worden, erklärte sie auf Nachfrage. Letztlich habe Malente davon aber nicht profitiert. „Wir haben in all den Jahren nur bezahlt und nicht einen Auszubildenden übernehmen können.“

Unzufrieden sei sie auch mit der Außendarstellung gewesen, sagte Tanja Rönck. Es sei kaum bekannt, dass Malente Teil der Kooperation mit Eutin sei, bedauerte sie. Zwar habe sie dieses Problem im Gespräch mit dem Eutiner Bürgermeister Carsten Behnk angesprochen, es habe sich aber keine Besserung für Malente abgezeichnet, erklärte Tanja Rönck. Deshalb habe sie sich entschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden.