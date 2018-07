Malente: Achtjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von Alexander Steenbeck

Ein achtjähriger Junge war am Dienstagnachmittag mit seinem Kinderfahrrad auf dem Gehweg der Rosenstraße in Richtung Voßstraße unterwegs. Den Ermittlungen der Polizei zufolge touchierte er in Höhe der Hausnummer 13 mit dem Fahrradlenker eine Pappwerbetafel, die an einem Laternenmasten angebracht war. Das Kind verlor die Kontrolle über das Fahrrad und geriet mit dem Vorderrad auf die Fahrbahn. Dort wurde das Kind um 16.55 Uhr von einem Wohnanhänger erfasst, der von einem Ford mit ostholsteiner Kennzeichen gezogen wurde.

Das Kind wurde zu Boden gerissen und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle wurde der Junge in Begleitung seines Vaters mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der 57-jährige Fahrer des Wohnwagengespanns erlitt einen Schock und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfall werden bei der Polizeistation Malente geführt.