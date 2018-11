Malchow bleibt an GdP-Spitze

Schönwalder als Bundesvorsitzender bestätigt

von Achim Krauskopf

28. November 2018, 13:54 Uhr

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) heißt weiter Oliver Malchow. Beim Bundeskongress der GdP in Berlin, der Montag begann und bis heute dauert, wurde der 55-jährige aus Schönwalde (Kreis Ostholstein) für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt. 84 Prozent der Delegierten stimmten für den gebürtigen Lübecker.

Zu den ersten Gratulanten Malchows gehörten neben dem GdP-Landesvorsitzenden Torsten Jäger die Vorsitzenden von drei schleswig-holsteinischen Regionalgruppen Thomas Mertin (AFB), Jörn Löwenstrom (Lübeck-Ostholstein) und Sven Neumann (Kiel-Plön). Oliver Malchow sei mit seinem Charisma ein Glücksfall für die Gewerkschaft der Polizei, hieß es aus dem Kreis der vier Gratulanten aus der Heimat Malchows.

In der GdP sind bundesweit fast 190 000 Mitglieder organisiert. Es ist, wie es Thomas Gründemann aus dem Landesvorstand feststellt, die weltweit mitgliederstärkste Gewerkschaft von Polizeibediensteten.

An dem viertägigen Bundeskongress in Berlin nehmen 254 Delegierte aus 16 Landesverbänden sowie den Bezirken von Bundespolizei und Bundeskriminalamt teil. Es lagen rund 300 Anträge zur Beratung und Abstimmung vor.

Zu den prominenten Rednern gehört Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der den jahrelangen Personalabbau bei den Sicherheitsbehörden in Deutschland kritisierte und eine Stärkung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten gefordert hatte. „Regelverstöße, die erst nach Monaten, Jahren oder überhaupt nicht sanktioniert werden, haben die Reputation unserer Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden in Teilen der Bevölkerung beschädigt“, sagte das Staatsoberhaupt am Montag.

Eine Ausweitung von Grenzkontrollen nach dem Vorbild von Bayern hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auch für andere Abschnitte der deutschen Grenze ins Gespräch gebracht. Er könne sich vorstellen, „dass wir der Polizei durchaus die Möglichkeit geben“, für begrenzte Zeit anlassbezogen stationäre Grenzkontrollen einzurichten, etwa „wenn in Sachsen mal wieder besonders viele Mähdrescher verschwinden.“

Deutschland kontrolliert seine Grenze zu Österreich seit Herbst 2015. Eigentlich gibt es im Schengen-Raum, dem 26 europäische Länder angehören, keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen. Deutschland hat eine 3700 Kilometer lange Landgrenze, zu Österreich sind es gut 800 Kilometer.