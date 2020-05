Jetzt gesehen : Maikäfer – ein seltener Gast in Ostholstein

Die zwei bis drei Zentimeter großen Käfer mit den braunen Flügeln sind selten geworden.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

05. Mai 2020, 20:54 Uhr

Eutin | „Der Mai hat zwar gerade erst angefangen, aber ich bin schon da!“ – dieser Ausspruch könnte laut OHA-Leser Eike Papendieck vom Maikäfer stammen, den sie kürzlich fotografiert hat. Die zwei bis drei Zentimeter großen Käfer mit den braunen Flügeln sind selten geworden; sie treten zwar in mehrjährigen Zyklen verstärkt auf, doch Umweltverbände bemängeln einen deutlichen Rückgang der Maikäfer-Populationen.

