Kindheitserinnerungen : Märchenhafter Weihnachtszauber

Advent und Heiligabend vor mehr als fünf Jahrzehnten.

Avatar_shz von shz.de

24. Dezember 2020, 11:30 Uhr

Ich bin mit Märchen groß geworden. Ich liebte Märchen so sehr, dass ich mir die alte deutsche Schrift, in der mein Märchenbuch gedruckt war, selbst aneignete, kaum, dass ich lesen konnte.

Aber mir wurden nicht nur Märchen und Geschichten erzählt oder vorgelesen. Meine ganze Kinderwelt war belebt von Figuren, die mit mir sprachen und mit denen ich mich im ständigen Dialog befand.

Meine Puppen, meine Stofftiere, ja, sogar Pflanzen waren in der Lage zu sprechen und zu verstehen. Manchmal waren es auch Wesen, die für andere nicht sichtbar waren, mit denen ich Kontakt pflegte und an manchen Tagen waren sogar die Pflastersteine unserer Straße besonders empfindsam und ich versuchte, sie so wenig wie möglich zu betreten.

Allabendlich einen Schuh vor die Tür gestellt

Ganz besonders märchenhaft aber war die Weihnachtszeit. Sie begann mit der Spannung vor dem ersten Advent, wenn meine Mutter uns abends erinnerte, die Schuhe vor unsere Zimmertür zu stellen und endete erst am Weihnachtsmorgen, wenn wir – nur dieses eine Mal im Jahr – noch im Schlafanzug mit den neuen Sachen im Wohnzimmer spielen durften.

Von diesem Vorabend des ersten Advent an bis zum Heiligen Abend stellten wir allabendlich einen Schuh vor die Tür, um allmorgendlich eine kleine Süßigkeit darin zu finden. Süßigkeiten gab es damals nicht in der Fülle und mit der Selbstverständlichkeit, wie Kinder das heute erleben. Und schon darum war diese Zeit sehr besonders. Die Süßigkeiten wurden von den Engelchen gebracht, die in dieser Zeit wirklich alle Hände voll zu tun hatten.

Wie oft habe ich mich bemüht, nachts einmal so lange wach zu bleiben, bis die Engelchen kamen, damit ich sie einmal hätte sehen können. Rosemarie Schrick

Wie oft habe ich mich bemüht, nachts einmal so lange wach zu bleiben, bis die Engelchen kamen, damit ich sie einmal hätte sehen können. Es ist mir nie gelungen. Offenbar kamen sie tatsächlich erst, wenn sie ganz sicher waren, dass wir fest schliefen. Überhaupt waren diese Engelchen so klug, schier hellsichtig, dass es tatsächlich nur Engel sein konnten, die so viel und so genau über uns Bescheid wussten und sie spielten in dieser Zeit eine wirklich tragende Rolle. Aber davon später mehr.

Adventskalender mit drei kleinen Päckchen

Am Morgen des ersten Advents fanden wir also die erste kleine Süßigkeit in unserem Schuh. Zusätzlich gab es einen aus Filz genähten Adventskalender mit einem Märchenmotiv und vierundzwanzig angenähten Ringen, an denen jeweils drei Päckchen hingen, für jeden von uns täglich eins – hatten die Engelchen gemacht. Und damit nicht genug, fand auch jeder von uns einen Adventskalender zum Türchenöffnen mit weihnachtlichen Motiven hinter jeder Tür.

Wenn die Spannung, was sich wohl in dem Päckchen und hinter dem Türchen befand, aufgelöst war und wenn meine Mutter den Ofen angeheizt hatte, sodass die Eisblumen an den Fenstern – auch diese ein täglich neuer Zauber – zu schmelzen begannen, durften wir ins Esszimmer, wo der Frühstückstisch schon gedeckt war.

Der Adventskranz hing neben dem Klavier

Und auch dort waren die Engelchen fleißig gewesen. Der Adventskranz hing neben dem Klavier und eine Kerze brannte. Auf dem Klavier stand ein großes Transparentbild, auf dem Maria und Josef mit ihrem Esel in einer Stadt unterwegs waren. Und auch dahinter brannte eine Kerze. An jedem Adventssonntag kam dann ein weiteres Transparent dazu, das einen weiteren Teil der Weihnachtsgeschichte darstellte.

Verkündende Engel, Hirten auf Feldern bis dann am Heiligen Abend morgens das ganz Breite mit der Geburt des Kindes in der Krippe dazu kam.

Und jedes Jahr wieder war dieses Wundern und Staunen, woher wohl die Engel wussten, dass meine Mutter sie gefertigt hatte und dass sie also zu uns gehörten, obwohl sie sie doch nach Weihnachten wieder wegnahmen – wohin eigentlich? Woher wussten sie, dass wir drei Geschwister waren, woher wussten sie, wann wir uns schlecht benahmen?

Meine Mutter blieb niemals über das Gute-Nacht-Sagen hinaus böse mit uns. Rosemarie Schrick

Denn meine Mutter blieb niemals über das Gute-Nacht-Sagen hinaus böse mit uns. „Lass nie die Sonne untergehen über deinem Zorn“, sagte sie dann und beim Gute-Nacht-Sagen war immer alles wieder gut. Die Engel waren da weniger sensibel. Wenn wir es zu doll getrieben hatten, war morgens nichts im Schuh und das schmerzte umso mehr, als die anderen beiden mit einer gewissen Genugtuung ihren Schuhen die Süßigkeiten entnahmen: „Wir waren ja lieb!“

Dann backten wir Kekse. Die Engel wiederum hatten längst damit begonnen. „Kiek mol, wat is de Himmel so rot? Dat sünn die Engels, die backen dat Brot“, sagte meine Großmutter schon im Spätherbst, wenn das Abendrot so intensiv leuchtete. Wir backten riesige Mengen von Keksen, die wir, wenn alle fertig waren, abends aufgetürmt auf Backblechen auf den Balkon stellten, weil die Engel dringend Unterstützung brauchten, weil sie ja für sooo viele Kinder backen mussten.

Die Engel holten sich die Kekse über Nacht

Und die Engel? Die holten sich die Kekse über Nacht und ließen uns zum Dank ein paar Schokoladenkugeln in buntem Stanniolpapier auf den Blechen zurück. Wir staunten oft, wie es möglich war, dass wir so viele von genau unseren Keksen in der Tüte vom Nikolaus und auf dem bunten Teller am Heiligabend wiederfanden. Aber das hatte eben mit der erstaunlichen Hellsichtigkeit der Engelchen zu tun.

Auch auf die Fensterbänke gelegte Wunschzettel wurden von Engelchen abgeholt und ein paar Schokoladenkugeln als Gruß hinterlassen. Die Engel waren einfach überall.

Nikolaus kam immer persönlich

Der Nikolaus kam immer persönlich zu uns nach Hause. Es war keiner von diesen verkleideten Weihnachtsmännern, nein, dies war der echte Nikolaus. Es konnte auch gar kein anderer sein, denn wer sonst hätte so ein dickes altes Buch mit Goldschnitt, in dem er unsere Familie zwischen all den anderen heraussuchte und ganz genau berichten konnte, was wir übers Jahr gut oder weniger gut gemacht hatten, besessen?

Für wen, wenn nicht für den Nikolaus, hätten die Engel ein ganzes Jahr akribisch Buch geführt und alles über uns eingetragen? Und wer sonst hätte sich getraut, meinem Vater zu sagen, dass er, der Nikolaus, im Himmel kalte Füße bekäme, wenn mein Vater heizte? Die Legende war absolut wasserdicht.

Flecken auf dem Tischtuch wurden mit Taschengeld vermessen

Es gab auch Dinge, die nichts mit Engeln zu tun hatten: Wenn wir in der Weihnachtszeit einen Fleck auf das Tischtuch machten, wurde der mit einem Geldstück vermessen, das wir dann von unserem Taschengeld in eine Kasse zahlen mussten, die Weihnachten von unseren Eltern aufgefüllt wurde und dann an eine Hilfsorganisation gegen den Hunger in der Welt abgegeben wurde.

Aber dass eine kaputte Puppe vom Christkind über Nacht abgeholt worden war, war – bei allem Entsetzen beim Entdecken des Fehlens – wieder der Weihnachtszauber: Woher hatte das Christkind gewusst, dass sie kaputt war? Und sie würde doch hoffentlich Weihnachten heil und wohlbehalten wieder da sein? Sie war es. Immer.

Familienalbum Schrick

Wohnzimmer war tabu

Eine Woche vor Weihnachten wurde dann die Wohnzimmertür mit einer Decke verhängt. Absolutes Verbot, auch nur einen einzigen Blick zu riskieren, wenn meine Eltern hinein- oder hinausgingen. Auch das Christkind ging, oder besser flog, dort aus und ein, es durfte nicht gestört werden.

Und dann der Heilige Abend selbst. Wir musizierten alle zusammen im Esszimmer. Meine Mutter spielte Klavier, wir Kinder und mein Vater spielten Flöte oder sangen. Irgendwann klingelte das Glöckchen des Christkinds. Fast hätten wir es bei der Musik überhört. Aber als wir aufhorchten, war es da wieder. Wir wollten sofort losgehen, aber mein Vater fehlte.

„Jedes Jahr das Gleiche“, schimpfte meine Mutter, „immer ist er auf dem Klo, wenn das Christkind kommt und es endlich losgehen soll! Dann können wir jetzt eben nicht auf ihn warten, er wird schon dazukommen.“ Wir lachten, denn es war tatsächlich jedes Jahr das Gleiche: Immer musste mein Vater genau dann auf die Toilette, wenn das Christkind kam. Oder das Christkind kam immer dann, wenn er auf der Toilette war.

Staunend vor dem hell leuchtenden Raum



Und dann standen wir staunend vor dem hell leuchtenden Weihnachtsbaum. Ein- oder zweimal ist es mir gelungen, einen hellen Schein gerade noch zum Fenster hinausfliegen zu sehen. Das war das Christkind, da war ich ganz sicher, auch wenn meine Mutter dies etwas vage, mit kaum spürbarer Unsicherheit bestätigte. Vermutlich überlegte sie damals, ob ihre Legende wohl doch zu weit ginge und die Fantasie des Kindes vielleicht zu sehr erregt würde.

Wenn wir dann beim Weihnachtsbaum noch sangen, war mein Vater plötzlich wieder da, sang mit, holte sich den Tadel meiner Mutter ab, dass er nun ausgerechnet und wie jedes Jahr genau dann müsse, wenn das Christkind kam und beteuerte, dass es ihm leid tue und er nächstes Jahr versuchen wolle, daran zu denken! Niemals haben wir bemerkt, dass er hinter der Tür gestanden hatte, nachdem er die Lichter entzündet und das Glöckchen geläutet hatte.

Noch heute bin ich ganz sicher, dass die Essenz dieser Zeit voller Wunder, Staunen und Zauber mich trägt, wenn es in meinem Leben nicht so rund läuft, wie ich es mir wünsche.

In dieser alljährlich wiederkehrenden Vorweihnachtszeit war alles möglich und es geschahen die wundersamsten Dinge. Ich bin überzeugt, dass die Fähigkeit zum Optimismus, zu dem Vertrauen, dass alles immer gut ausgehen wird und der Glaube an die Möglichkeit, das auch Unwahrscheinliches Wirklichkeit werden kann, damals begann, tief zu wurzeln.