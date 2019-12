Märchenführung für Familien im Schloss Eutin

Museumsführerin Monika Seeger-Schreiber lädt ein zu „Wo Dornröschen 100 Jahre schlief …“

12. Dezember 2019, 09:47 Uhr

Eutin | Am dritten Adventssamstag, den 14. Dezember wird es märchenhaft im Schloss Eutin. Denn dann nimmt Museumsführerin Monika Seeger-Schreiber um 15 Uhr Familien mit auf einen erzählten Streifzug durch die Säle und Gemächer des Schlosses und begibt sich mit ihnen in die Zeit, als Dornröschen 100 Jahre schlief. Vom Brunnen mit dem Frosch, der der Königin die Geburt einer Königstochter prophezeit, über die Küche, in der der Küchenjunge vom Essen nascht bis hin zum geheimnisvollen Turmzimmer mit dem Spinnrad – im Schloss wird die Geschichte von Dornröschen lebendig. Wer als kleine Familie kommt, zahlt 14 Euro, große Familien 24 Euro.