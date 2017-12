Märchen im Museum

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 18.Dez.2017 | 15:42 Uhr

Weihnachten steht vor der Tür…nachdem wir heute Nachmittag beim Plöner Wintermärchen zusammen mit dem Ausstellungsteam des Plöner Max-Planck-Instituts mit knapp 300 kleinen und großen Besuchern Weihnachtsmäuse aus Stein und Filz, Schneesterne und Lavendelsäckchen gebastelt und gestaltet haben schicke ich Ihnen anbei die Pressemitteilung für unsere beliebte Weihnachtsmärchenstunde am Freitag, den 22., Dezember um 17 Uhr. In diesem Jahr wird unsere Märchenerzählerin Inge Beger leider aus terminlichen Gründen nicht dabei sein, aber sie hat wieder schöne Märchen für uns ausgesucht, die ich vorlesen darf. Wiebke Kuhnigk ist wie in den letzten Jahren natürlich wieder dabei und wird mit den Kindern Weihnachtslieder singen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere letzte größere Veranstaltung in diesem Jahr ankündigen könnten.

Beginnend mit dem Ende der Märchenstunde macht das Museum eine kleine Winterpause und wir sind ab Dienstag, den 9. Januar 2018 wieder Di-So von 14-17 Uhr für unsere Besucherinnen und Besucher da