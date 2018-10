Luschendorfer kämpft heute mit um den Titel

Der ehemalige Cougar-Spieler Myron De Vane ist für Frankfurt bei der deutschen Meisterschaft im American Football dabei

von Achim Krauskopf

12. Oktober 2018, 10:55 Uhr

Die Lübeck Cougars spielen eine Nebenrolle, wenn heute Abend im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin der German Bowl XL zwischen Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns und Frankfurt Universe ausgetragen wird. Auf dem Feld kämpft mit Myron De Vane aus Luschendorf (Gemeinde Ratekau) ein ehemaliger Cougar um den Titel.

„Klar spiele ich für Frankfurt und Frankfurt ist meine neue Heimat, aber ich vertrete auch meine Wurzeln in Lübeck und hoffe, dass ich auch diese stolz machen kann“, sagt der 26-jährige Defensive Back vor dem Showdown in der Hauptstadt.

Die bisherige Saison war für De Vane mit Verletzungen durchzogen, so dass er nur in sieben Spielen zum Einsatz kam. Rechtzeitig zu den Playoffs wurde er aber wieder fit und brennt auf das Finale. „Der Weg zum German Bowl war für uns als Team ein sehr schwerer“, gibt er zu. Hintergrund: Die Universe meldete Insolvenz an, zudem sprang Hauptsponsor Samsung ab. Lange Zeit war unklar, ob die Mannschaft in diesem Jahr überhaupt spielen darf.

„Wir wussten die ganze Saison nicht, wie es weitergeht. Aber wir haben jedes Spiel gespielt als wäre es unser letztes. Nun steht der German Bowl vor der Tür und es ist wirklich das letzte Spiel. Die Vorfreude ist groß. Alles wofür wir gekämpft haben war für diese Chance. Die Chance zu beweisen, dass wir zurecht im German Bowl stehen“, sagt De Vane, der seine Mannschaft in der Rolle des Underdogs sieht.

Denn: In der regulären Saison zog Frankfurt zweimal gegen Schwäbisch Hall den Kürzeren. 7:17 hieß es in

der Hinrunde, 9:12 in der Rückrunde. Im dritten Anlauf soll es nun endlich klappen.

Der Luschendorfer begann seine Laufbahn 2010 in der U19 der Cougars, wurde nur ein Jahr später Junioren-Nationalspieler und spielte 2012 und 2013 für die Bundesliga-Mannschaft der „Berglöwen“. Studienbedingt spielte er 2014 für die Darmstadt Diamonds, ehe er ein Jahr später noch einmal zu den Cougars zurückkehrte und mit der Mannschaft die Vizemeisterschaft in der GFL2 holte.

Nach einem Jahr bei den Rhein-Neckar Bandits schloss er sich Frankfurt Universe an. Myron De Vane ist der achte ehemalige Lübecker, der in einer Entscheidung um die deutsche Meisterschaft im American Football mitspielt, die heute zum 40. Mal ausgetragen wird.





Der Sender Sport1 überträgt den German Bowl live ab 18 Uhr im Free-TV.