Jugendhandball : Luke Bentke hält überragend

U19 der HSG Holsteinische Schweiz kommt im Spitzenspiel der SH-Liga gegen den TuS Aumühle-Wohltorf zu einem Unentschieden.

29. November 2021, 18:32 Uhr

Eutin | Nachdem Max Ahrens eine Minute vor dem Abpfiff zum 29:27 getroffen hatte, sah es nach dem zweiten Sieg in Serie für die A-Jugend-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz in einem Top-Spiel aus. Zwei schnelle Gegentore in letzter Minute sorgten beim 29:29 (18:15) jedoch nur für einen einfachen Punktgewinn gegen den TuS Aumühle-Wohltorf.

Die Holsteiner hatten eine überraschende Niederlage gegen den TSV Altenholz kassiert, feierten aber sonst fünf Siege. Die Mannschaft aus dem Herzogtum Lauenburg spielte Unentschieden gegen die HSG Wagrien. Ansonsten gab es für den TuS Aumühle-Wohltorf vier Siege.Entsprechend spannend war das Duell des Ersten gegen den Zweiten. Die Gäste hielten nicht nur mit, sondern gingen mehrere Male selbst in Führung. Nach dem 13:14-Rückstand (24.) aber nutzte die HSG eine Zeitstrafe gegen die Aumühler und warf fünf Tore in Folge zum 18:14 (30.).

Sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten

In der zweiten Hälfte prägten die starken Torhüter das Geschehen. „Was Luke bei uns gehalten hat, war unfassbar stark“, lobte Schneider Luke Bentke, der noch am Freitag bei den Männern in der Schleswig-Holstein-Liga zum Einsatz gekommen war und zwei Tage später die A-Jugend im Spiel hielt. Die Gastgeber erhöhten ihren Vorsprung zwar auf vier Tore, dann aber gelang den Gästen ein 8:2-Lauf zur eigenen 24:22-Führung (45.). Auch die Schlussphase war spannend. Die HSG Holsteinische Schweiz eroberte dank einer offensiveren Abwehr Bälle und ging so wieder in Führung, konnte sich allerdings nicht absetzen. In der letzten Minute kam Aumühle zum Ausgleich.

Schwächen von der Siebenmeterlinie

Die Holsteiner vergaben die Hälfte ihrer sechs Siebenmeterwürfe. Konstantin Kolbe verwandelte für die Gäste seine fünf Strafwürfe. Weil die Holsteiner ein Spiel mehr als der TuS Aumühle-Wohltorf absolviert haben, stehen sie an der Tabellenspitze der Schleswig-Holstein-Liga B, obwohl sie einen Minuspunkt mehr auf dem Konto aufweisen. Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Luke Bentke im Tor sowie Julian Euler (7), Felix Köhnkow (5), Robin Morris (4), Max Ahrens (4/1), Tammo Dekowski (3), Thorge Dannenberg, Yannic Clasen (je 2), Nicolas Kahmke (2/2), Jannis Diercks-Oesinghaus, Tom Rüsch und Jorik Rusch.

Mehr Glück hatte die zweite Holsteiner A-Jugend-Mannschaft. Sie gewann in einem aufregenden Spiel nach 1:9-Rückstand und zwischenzeitlicher Sechs-Tore-Führung dank eines Treffers in letzter Sekunde von Nicolas Kahmke, der aus der B-Jugend eingesprungen war, mit 31:30 Toren.