Lukas Schultz’ Tore reichen nicht

von Harald Klipp

30. September 2018, 19:02 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga Ost leistete sich Eutin 08 II eine überraschende 2:3(2:2)-Niederlage beim Preetzer TSV. „Das Spiel dürfen wir nie verlieren. Aber Preetz hat drei krasse individuelle Fehler genutzt und wir haben viele Chancen liegen lassen. So fahren wir mit leeren Händen nach Hause und wissen eigentlich nicht, warum“, sagte Trainer Tim Brunner nach dem Schlusspfiff.

Aus Eutiner Sicht nahm das Unheil bereits in der zweiten Minute seinen Lauf, als Christopher Boldt die frühe Preetzer Führung erzielte. Danach agierten nur noch die Eutiner, die das Spiel und das Tempo bestimmten. In der 24. Minute traf Lukas Schultz zum verdienten Ausgleich. Doch fünf Minuten später nutzte wiederum Christopher Boldt einen weiteren Fehler der Gäste zur erneuten Preetzer Führung. Die Antwort gab Lukas Schultz ganze zwei Minuten später mit dem 2:2-Pausenstand. Der Preetzer Siegtreffer durch Nils Kretschmer fiel in der 51. Minute.

„Da hatten wir noch genügend Zeit, um das Ergebnis zu drehen. Doch wir waren zu ungeduldig und haben die Angriffe nicht zu Ende gespielt. Hinzu kommt, dass wir zwei klare Elfmeter nicht bekommen haben“, meinte Brunner, der von einer sehr ärgerlichen Niederlage sprach.