Lütjenburger wählen zur Kommunalwahl auch den Bürgermeister

vergrößern 1 von 1 Foto: Wilhelmy 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 29.Nov.2017 | 12:34 Uhr

Lütjenburgs Bürgermeister wird 2018 doch parallel zur Kommunalwahl am Sonntag, dem 6. Mai, gewählt. In einer Sondersitzung am Dienstag lehnte die Stadtvertretung einen Antrag der Grünen-Fraktion (der OHA berichtete) ab, den Bürgermeister auf einer getrennten Wahl an einem Termin nach den Sommerferien im Herbst wählen zu lassen.

Klaus Giesche von den Grünen begründete den Antrag seiner Fraktion damit, dass der Bürgermeister – ob eine Wiederwahl des amtierenden Bürgermeisters Dirk Sohn (CDU) oder eines möglichen Gegenkandidaten – von den Bürgern direkt gewählt wird und dies auch deutlich gemacht werden müsste. Dirk Sohn hat bereits seine Absicht erklärt, erneut zu kandidieren.

Um möglichen Gegenkandidaten ausreichend Zeit für ihre Vorstellung einzuräumen sei eben ein späterer Termin angebracht, so Giesche. Allein wegen der zu erwartenden höheren Wahlbeteiligung hielt dagegen der Fraktionsvorsitzende der CDU, Thorsten Först, einen parallel zur Kommunalwahl stattfindenden Termin für angebracht. Diese Entscheidung sei „abgewogen und vernünftig“, schon allein auf Grund der Kosten. Dieser Argumentation schloss sich letztlich auch die Mehrheit der SPD-Fraktion an. Deshalb wurde der Antrag nach kurzer Aussprache mit drei Ja-Stimmen bei zwölf Ablehnungen und einer Enthaltung zurückgewiesen. Ab Donnerstag wird nun der Wahlausschuss beim Amt bestimmt werden und alle weiteren Schritte zur Wahl einleiten, heißt es dazu weiter.

Freuen konnte sich bei dieser Sondersitzung auch die Feuerwehr, die ihr neues Werbebanner für neue Mitglieder präsentierte – es zeigt erstmals das Panorama der Stadt Lütjenburg mit den markantesten Gebäuden wie dem alten Rathaus, dem Färberhaus, der Kirche und dem Bismarckturm.