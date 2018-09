Kreis Plön : Lütjenburg: geplante Katastrophe

Fiktiver Terroranschlag forderte Einsatzkräfte in Lütjenburg – glücklicherweise nur als Übung auf dem ehemaligen Kasernengelände

von Michael Kuhr

23. September 2018, 01:08 Uhr

Es war 13.45 Uhr als am Sonnabend Schüsse durch die leeren Straßen des ehemaligen Kasernengeländes in Lütjenburg hallten. Ein Mann mit einem Gewehr läuft die Straße entlang, schießt wahllos auf feiernde Gäste und verschanzt sich in einem Haus. Wenig später fliegt ein Auto an der Straßenkreuzung zwischen Haus Eins und Zwei in die Luft und fängt Feuer.

Auf dem Boden wälzen sich verletzte Personen, Hilferufe dringen aus den angrenzenden Häusern. Offensichtlich ein Terroranschlag in dem Kasernengelände in Lütjenburg. Großalarm wird ausgelöst. Rettungsdienste, Katastrophenschutz und örtliche Polizei sind gefragt, die Lage unter Kontrolle zu bringen und die über 90 Verletzten zu versorgen. Schwerbewaffnete SEK-Polizisten rücken an, Kriseninterventionsteams sind vor Ort.

Soweit das Szenario. Der Rettungsdienst des Kreises Plön veranstaltete bereits zum fünften Mal einen großen Übungstag für alle Auszubildende der Rettungsdienste in Schleswig Holstein und Hamburg. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass es bei gefährlichen Einsatzlagen eine Herausforderung für Rettungskräfte ist, schnell bei den Verletzten zu sein und gleichzeitig nicht selbst in Gefahr zu geraden. Deshalb werden in diesem Jahr taktische Einsatzstrategien für solche Situationen geprobt“, erläuterte Landrätin Stephanie Ladwig vor Ort das Konzept der Übung aus dem Bereich der sogenannten „taktischen Medizin“.

Als erste vor Ort sondieren speziell geschulte SEK-Einsatztrupps der Polizei die Lage vor Ort. Sie durchkämmen die Gebäude auf der Suche nach den Tätern und kümmern sich auch als erste um die Verletzten, fordern Krankenwagen und Rettungsteams an.

Noch während dieses Szenario läuft, erfolgt der nächste Anschlag. Ein Lkw rast die Straße hinauf und hält auf die Einsatzkräfte der Polizei am ersten Anschlagsort zu. Die Polizisten eröffnen das Feuer, der Lkw dreht ab, kommt wenige Hundert Meter weiter zum stehen. Mittlerweile hat sich die Lage soweit stabilisiert, dass ein Löschfahrzeug der Feuerwehr bis zum brennenden Pkw vorfahren kann, ihm folgen die Rettungswagen, um sich um die Verletzten zu kümmern.

Insgesamt waren zu dieser Übung mehr als 350 Teilnehmer angemeldet, davon etwa 60 Rettungsdienstauszubildende. 90 realistisch geschminkte Verletzten-Darsteller, Pyrotechnik für Knall, Feuer und Rauch und Übungsmunition mit Farbprojektilen sorgten für ein sehr wirklichkeitsnahes Übungsbild. Kerngedanke der Übung sind medizinische Maßnahmen unter taktischen Bedingungen, auf die ein besonderer Wert gelegt wurde. Dieses fand sogar die Aufmerksamkeit bei Einsatzkräften aus anderen Bundesländern und der Schweiz, die als Gäste die Übung beobachteten.

Bei der „taktischen Medizin“ werden aus der Besonderheit gefährlicher Einsatzlagen bestimmte Konsequenzen für das Vorgehen abgeleitet. Das betrifft das Vorgehen am Einsatzort, die Eigensicherung und Fragen der Ausrüstung und Evakuierung der Verletzten. In Schleswig-Holstein sind diese Überlegungen Teil eines neuen Konzeptes für lebensbedrohliche Einsatzlagen, das sogenannte „Lebe-Konzept“ der Landespolizei, das gemeinsam mit Feuerwehren und Rettungsdiensten erarbeitet worden ist. Deshalb waren an der Übung auch Landes- und Bundespolizei beteiligt.

Der Übung voran ging am Vormittag ein theoretischer Schulungsteil für die Beteiligten. Die Darsteller der Verletzten kamen aus der Pflegeschule der Uniklinik in Kiel als auch aus der Polizeiausbildung in Eutin. Beteiligt waren an der Übung insgesamt 31 Rettungswagen, vier Notärzte und über 100 Mitarbeiter des Rettungsdienstes sowie 10 Streifenwagen mit rund 30 Beamten und Sonderkräfte der Polizei.