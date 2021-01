Übernahme in Eutin : „Lübecker Nachrichten“ steigen komplett beim Reisebüro Behrens ein

Die Corona-Pandemie habe die Pläne um ein Jahr beschleunigt, erklärt Klaus Behrens. Ein Notverkauf sei es nicht gewesen.

Avatar_shz von Bernd Schröder

08. Januar 2021, 18:58 Uhr

Eutin | Es ist eine Zäsur. Claus Behrens hat das von ihm zu beachtlicher Größe geführte Reisebüro Behrens in Eutin zum Jahresbeginn komplett an die „Lübecker Nachrichten“ verkauft. Seit Anfang 2019 hielt die zur Madsack-Gruppe gehörende Zeitung mit 51 Prozent bereits die Mehrheit der „Reisebüro Behrens GmbH“, der neun eigene Reisebusse und ein Bus-Terminal gehören.

Der Verkauf sei seit langem vorbereitet gewesen, betonte Behrens auf Anfrage des „Ostholsteiner Anzeigers“. „Die gesamte Aktion ist schon vor Jahren geplant worden, Verhandlungen laufen seit vier bis fünf Jahren.“ Grund sei, dass seine Tochter andere berufliche Pläne verfolge.

Allerdings hätten die erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Reisebranche den Verkauf beschleunigt, räumte der Unternehmer ein. „Um den LN den Einstieg zu erleichtern und Firma zu retten, habe ich ein Jahr früher verkauft“, sagte Behrens. Dabei habe er finanziell große Abstriche gemacht. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden.

Claus Behrens gehört das Reisebüro nun zwar nicht mehr, aber völlig zurückziehen wird er sich vorerst nicht. „Ich werde der Firma längerfristig als Berater und Mitarbeiter zur Verfügung stehen“, erklärte der 59-Jährige. So wolle er die beiden neuen Geschäftsführer Christian Dolf und Katrin Brockmann fundiert einarbeiten. Diese waren gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Außerdem gehörten ihm weiterhin alle Immobilien, sagte Behrens. Dazu zählten das Gebäude am Rosengarten, welches weiterhin das Reisebüro beherbergen werde, als auch das 2011 eröffnete „Behrens Bus-Terminal“ an der Louise-Wagner-Straße, verkehrsgünstig dicht an der B 76. Beide Immobilien habe er an seine frühere Firma verpachtet. Ebenfalls in seinem Besitz blieben vier „Neoplan“-Reisebusse, die das Reisebüro auch künftig einsetzen werde. Fünf weitere „Setra“-Busse hätten ihren Dienst getan. Sie würden vom nun zur LN gehörenden Reisebüro durch sechs neue Busse der gleichen Marke ersetzt.

Belegschaft in Kurzarbeit

Behrens machte kein Geheimnis daraus, dass die Folgen der Corona-Pandemie auch seinem Unternehmen schwer zugesetzt haben. „Die Busse sind seit Oktober abgemeldet, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit.“ Vor der Krise habe er insgesamt 25 Angestellte beschäftigt, davon zwölf im Büro, drei im Bus-Terminal und zwölf Busfahrer. „Ich habe niemanden entlassen, aber einige Büromitarbeiterinnen haben sich neu orientiert.“ Zwar seien in der ersten Jahreshälfte 15.000 Euro Corona-Hilfen geflossen, Überbrückungshilfen habe das Unternehmen aber nicht bekommen.

Trotz der Umstände sieht Behrens den mit dem vorzeitigen Verkauf seine verbliebenen Anteile eingeleiteten Abschied von seinem Lebenswerk gelassen: „Es war ja ein geplanter Verkauf, deshalb war das kein schmerzlicher Verlust, sondern ein Rechtsgeschäft, das lange vorbereitet war. Ich wollte es so.“

Ungewisse Perspektiven

Obwohl es „kein Notverkauf“ gewesen sei, wie Behrens betont, sei die Perspektive für das Unternehmen ungewiss, gibt er zu: „Dazu kann man überhaupt nichts sagen, denn niemand weiß, wann man wieder mit voll besetzten Reisebussen fahren darf.“ Natürlich gebe es Pläne für Frühjahr und Sommer, aber niemand wisse, ob das realistisch sei. Schwarz sehen will Behrens aber nicht: „Ich bin weiterhin optimistisch, dass wir gemeinsam die Krise durchstehen werden.“

Beginn vor 30 Jahren als Einzelkämpfer

Die Entwicklung des Reisebüros Behrens ist bemerkenswert. „Es hat dort angefangen, wo es heute noch ist, Rosengarten 14, in ganz kleinen und beschaulichen Dimensionen mit mir als einzigem Angestllten“, erinnert der Unternehmer sich an seinen Start vor 30 Jahren. Damals habe er alle Busreisen persönlich begleitet, das sei sein Markenzeichen gewesen. Zunächst seien Charterbussen einsetzt worden, später dann eigene Busse.

„Großer Durchbruch“ mit dem Bus-Terminal

Der „große Durchbruch“ sei 2011 mit der Einweihung des ersten privaten Bus-Terminals im Norden gekommen, in dem man den Kunden kostenlos nicht nur Parkplätze sondern auch Service-Leistungen wie ein Frühstück biete. „Man hat mich gelinde gesagt für verrückt erklärt, wie ich so viel investieren könne, ohne dass Kunden für Serviceleistungen bezahlen.“ Inzwischen habe sich herausgestellt, dass die Millionen-Investition „goldrichtig“ gewesen sei. Da die Kunden-Parkplätze nicht ausgereicht hätten, habe er das Bus-Terminal vor vier Jahren noch einmal erweitert. Vor der Corona-Krise hätten dort zeitweise über 300 Autos gestanden.