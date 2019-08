Ostholstein : Lotta Steinmann will durch den Belt schwimmen.

Schwimmend Grenzen überwinden: Die 19-jährige Lotta Steinmann stellt sich dem härtesten Solomarathon der Ostsee.

von oha

18. August 2019, 16:55 Uhr

Fehmarn | Noch trennt eine Meerenge die deutsche Insel Fehmarn und die dänische Insel Lolland. In rund zehn Jahren soll ein Tunnel unter dem Fehmarnbelt die bisherige Fährverbindung ergänzen und den Austausch von Gütern, Arbeitskräften und Ideen in der Region fördern. Eine weitere, wenn auch schwierige Möglichkeit, zueinander zu finden, ist das Schwimmen.

Die erfolgreiche Schwimmerin Lotta Steinmann will zwischen Montag, 19., und Sonntag, 25. August 2019, die 21 Kilometer lange Strecke zwischen Rödby und Puttgarden überwinden. Sobald das Wetter es zulässt, will die 19-Jährige sich dem härtesten Solomarathon in der Ostsee schlagen und damit symbolisch für das Zusammenwachsen der Fehmarnbelt-Region werben. Der HanseBelt-Verein unterstützt Lotta Steinmann.

„Es ist toll, dass es für eine so junge Frau selbstverständlich ist, physische Grenzen zu überwinden und mentale Grenzen abzubauen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Hanse-Belt-Initiative, Bernd Jorkisch. „Mut, Weitblick und der Wille, Herausforderungen zu meistern, treiben jüngere Generationen an, die in einer globalisierten Welt groß geworden sind. An dieser Entschlossenheit können wir alle uns ein Beispiel nehmen“, so Jorkisch.

Nachdem die in Bälau bei Mölln aufgewachsene Lotta Steinmann nach vielen Siegen in nationalen und Erfolgen in internationalen Wettkämpfen die Idee hatte, die Solobeltquerung in Angriff zu nehmen, hat sie Kontakt zum Hanse-Belt-Verein aufgenommen. Jorkisch: „Wir sind begeistert, denn Lotta Steinmann wird einmal mehr belegen, dass Wasser das Entstehen einer großen, international wettbewerbsfähigen Region zwischen Hamburg und Kopenhagen nicht länger verhindern kann.“

Lotta Steinmann hat sich gut vorbereitet. „Dafür muss ich sehr fit sein, denn dieser Schwimmmarathon ist sehr anspruchsvoll. Ich schwimme ja nicht eine Bahn nach der anderen in einem Becken, sondern ich durchquere eine Meerenge mit Wellengang, Strömungen und Wind.“ Das seien die idealen Voraussetzungen, um zu zeigen, welches Potenzial in der Sportlerin stecke. „Es reizt mich außerdem, von einem Land zum anderen zu schwimmen. Als Bälauerin muss ich nicht den Ärmelkanal durchschwimmen, wenn ich eine ähnliche Herausforderung sozusagen vor der eigenen Haustür finde“, sagt sie. Ihre Botschaft an die Menschen auf beiden Seiten des Fehmarnbelts lautet: „Wenn ich die Meerenge schwimmend überwinden kann, sollte Euch nichts trennen.“

Julia Beckmann, Leiterin der Hanse-Belt-Geschäftsstelle, wird Lotta Steinmann gemeinsam mit einem Team auf einem Boot begleiten und live unter www.facebook.com/hansebeltregion und auf Instagram berichten. „Es ist großartig, mit welcher Leichtigkeit Lotta an diese Aufgabe herangeht. Sie ist skandinavisch inspiriert: Nicht immer nur reden, sondern machen! Das ist auch Teil der Hanse-Belt-Philosophie“, so Beckmann.

Die Hanse-Belt Initiative ist ein Zusammenschluss von mehr als 110 führenden Unternehmen sowie der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, der IHK zu Schwerin und der Handelskammer Hamburg in der Hanse-Belt-Region zwischen Hamburg und dem Øresund. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, Wirtschaft, Wachstum und Beschäftigung in diesem pulsierenden Lebens- und Wirtschaftsraum zu fördern.

Seit 2008 initiieren sie Projekte, vernetzen und bündeln Know-how und kooperieren in verschiedenen Bereichen, um Fach- und Führungskräften außer besten Karriereaussichten eine besondere Lebensqualität zu bieten. Alle Mitglieder der Initiative haben eine Charta unterzeichnet, in der sie sich dazu verpflichten, eine moderne Unternehmenskultur zu leben und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Charta-Inhalte basieren auf hanseatischen Werten und sind inspiriert von der skandinavischen Kultur und Arbeitswelt.