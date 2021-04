Lokale Künstler senden einen kulturellen Ostergruß

von Achim Krauskopf

01. April 2021, 15:12 Uhr

Eutin | Einen fröhlichen kulturellen Gruß für die Ostertage haben die Eutiner Tourist-Info und das „musicbuero“ von Martin Karl-Wagner produziert. Es knüpft an ein Projekt an, das in der Adventszeit verwirklicht worden war.

„Viele Kulturveranstaltungen sind momentan aufgrund von Corona nicht möglich. Wir setzen darum neben unserer Osteraktion auch auf digitale Beiträge im kulturellen Bereich“, sagt Michael Keller, Geschäftsführer der Eutin GmbH. „Im letzten Jahr konnten wir mit unserem Frühlingsbeitrag bereits positive Resonanz erfahren, was uns dazu bewegt hat, die Aktion zu wiederholen.“

Künstler aus der Region interpretieren Bekanntes und Unbekanntes einmal ganz anders. Mit dabei sind Lidwina Wurth und Thomas Goralczyk in der Eutiner Pralinothek, Tina Benz an der Bräutigamseiche, das Ensemble trio con brio mit Martin Karl-Wagner (Flöte), Inessa Tsepkova (Klavier) und Anna Silke Reichwein (Violoncello) im Ostholstein-Museum.

Auf dem Boot der Eutiner Seenfahrt, der MS Freischütz, wird auch etwas geboten: „Zehn mal nach Rio, Abenteuer auf See aus den 20er Jahren“ in plattdeutscher Sprache, gelesen vom Schauspieler Armin Diedrichsen.

Weiter im Angebot sind Mendelssohns Frühlingslied mit Juliana Soproni (Violine) und Goethes Osterspaziergang. Außerdem ist Carl Maria von Webers Jägerchor aus der Oper „Der Freischütz“ ist zu hören, allerdings in einer eigenwilligen Interpretation von Butler Ernst Alfred.

Versprochen wird ein buntes, kurzweiliges Kulturprogramm, klassisch bis humorvoll, das für gute Laune sorgen und Vorfreude machen soll auf viele Sommeraktionen. Online gestellt wird der Ostergruß am morgigen Ostersonntag ab 12 Uhr auf eutinhilft.de, Menüpunkt „Unterhaltung“.