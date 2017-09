„Lohnt sich nicht“: Stadt will Notfallbetreuung Ende 2017 kündigen

von Constanze Emde

erstellt am 14.Sep.2017 | 00:08 Uhr

Die Stadt Eutin wirbt damit, ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein. Doch dieses Image könnte Kratzer bekommen, wenn die Stadt zum Jahresende die Kindernotfallbetreuung bei der Familie und Beruf gGmbH kündigt. Der Grund: „Die Zahlung und die in Anspruch genommenen Stunden stehen in keinem Verhältnis. Deshalb kam die Verwaltung auf mich zu und bat um Überprüfung“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk im Hauptausschuss am Dienstagabend. Ein großer Bedarf sei die Ferienbetreuung im Haus gewesen, diese sei aber weder in 2016 noch in 2017 zustande gekommen. Die Stadt zahlte seit Halbjahr 2015 bis heute rund 13 200 Euro für 96,65 Betreuungsstunden. Behnk: „Für den Preis können wir das notfalls auch anders hinkriegen.“ Wie, das werde gerade geprüft. SPD und Grüne baten die Verwaltung noch einmal in sich zu gehen: „Solche Projekte brauchen Zeit, um sich zu etablieren.“ Heiko Godow (CDU) äußerte von Beginn an Kritik an dem System: „Auch ich habe viele Alleinerziehende im Unternehmen, das Modell, das dort in der Betreuung angeboten wird, kommt für meine Mitarbeiter auch nicht in Frage.“