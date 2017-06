Löschteich in Zarnekau-Siedlung: Die Gemeinde muss aktiv werden

vergrößern 1 von 1 Foto: kf 1 von 1

Kaum gewählt, schon vereidigt: Die Freiwillige Feuerwehr Gömnitz bekommt nicht nur ein neues Auto, das jüngst im Ausschuss bestellt wurde, mit Roland Goertz hat sie auch einen neuen stellvertretenden Wehrführer. Er wurde Donnerstagabend von der Gemeindevertretung bestätigt und von Bürgermeister Holger Reinholdt als Ehrenbeamter vereidigt.

Ein Brandschutzproblem sprach die SPD-Vertreterin Martina Kloth-Korten an: In Zarnekau-Siedlung sei der einzige Löschteich bedroht, nachdem ein Grundstück versteigert worden sei – pikanterweise auf Betreiben der Gemeinde. Der neue Eigentümer habe angekündigt, den Löschteich zuzuschütten; es gebe offensichtlich keinen Grundbucheintrag oder Auflagen, die ihm das verwehrten. Ohne Löschteich wären allerdings viele Gebäude in der Siedlung im Falle eines Brandes nicht zu retten. Holger Reinholdt reagierte auf den Hinweis mit der Feststellung, dass die Gemeinde offensichtlich schnell mit dem neuen Eigentümer sprechen müsse.

Reinholdt berichtete, dass auf Betreiben des Verkehrsministeriums die Kosten für einen Kreisel am Süseler Baum ermittelt worden seien: 528 000 Euro würde er kosten. Wenn das Land die Notwendigkeit eines Kreisels als Maßnahmen der Unfallvermeidung akzeptiere, würde es knapp die Hälfte der Kosten übernehmen, andernfalls müsste ihn die Gemeinde allein zahlen.

Die Gemeindevertretung genehmigte einstimmig 2000 Euro als Anteil an einem Gutachten, mit dem die Notwendigkeit einer 380-kV-Leitung überprüft werden soll. Mit weiteren Beschlüssen wurden unerwartete Ausgaben genehmigt: Knapp 3000 Euro, die der Kreis der Gemeinde für Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt hat, sowie 3500 Euro für den Bau einer Spundwand in der Abwasseranlage Groß Meinsdorf. Außerdem wurden 6300 Euro für eine neue Küche im Zarnekauer Dörphuus genehmigt, die allerdings – weil Folge eines Wasserrohrbruchs – der Gemeinde von einer Versicherung erstattet werden sollen.

von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Jun.2017 | 14:23 Uhr