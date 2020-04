Neustadt : „Lockerungen setzen gutes Signal“

Stadtspitze und Gewerbeverein sehen neue Landesverordnung als gute Perspektive für den Handel.

21. April 2020, 10:15 Uhr

Neustadt | Nach mehr als einem Monat Corona-Krise sind nun die ersten leichten Lockerungen positiv aufgenommen worden. „Die neue Landesverordnung bedeutet für viele eine Erleichterung und Entlastung“, sagte Mirko Spieckermann, Bürgermeister der Stadt Neustadt. Auch viele Geschäfte in Neustadt dürfen ihre Tätigkeit wieder aufnehmen – zwar unter den besonderen Hygienebedingungen und Regelungen, aber die meisten Geschäfte im Stadtgebiet können ihr Sortiment oder einen Teil ihres Sortiments wieder präsentieren und anbieten. „Ich freue mich sehr darüber und natürlich auch über die weitere Perspektive, die sich vielen ab dem 4. Mai bietet“, so Spieckermann. Dem Verwaltungschef sei aber auch bewusst, dass „einige Branchen von der aktuellen Landesverordnung weiterhin nicht profitieren und ich hoffe sehr, dass die betroffenen Unternehmen und Dienstleister in der näheren Zukunft ebenfalls ihr Geschäft wieder aufnehmen können“, so der Bürgermeister besonders im Hinblick auf die Beherbungsbetriebe und Gastronomie.

„Ein richtiges und wichtiges Signal“

Der Neustädter Gewerbeverein freut sich über die Lockerungen, die sich durch die neue Landesverordnung ergeben, da sehr viele Unternehmen durch die Verbote in ihrer Tätigkeit eingeschränkt waren. „Es ist ein richtiges und wichtiges Signal der Landesregierung, dass Geschäfte bis zu einer Ladenfläche bis zu 800 Quadratmeter wieder zu öffnen beziehungsweise ihr Sortiment auf 800 Quadratmetern präsentieren dürfen, auch wenn wir wissen, dass auf Grund der hohen Hygienevorschriften und der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie nun kein ,Run’ zu erwarten ist“, so Sven Muchow vom Gewerbeverein. „Auch fehlen dem Einzelhandel und auch dem Handwerk die Umsätze, die normalerweise durch die touristischen Ströme generiert werden und dieser Umsatz werde auch weiterhin ausbleiben.“ Aber es sei ein guter Anfang und ein Schritt nach vorne. „Und das was am wichtigsten ist, es ist eine Perspektive“, sagte Muchow.

Keine Lockerungen bei der Verwaltung

Das Neustädter Rathaus einschließlich Bürgerbüro, Bauamt und Amt für gesellschaftliche Angelegenheiten sowie die beiden Eigenbetriebe Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin und Stadtwerke Neustadt sowie weitere Einrichtungen der Stadtverwaltung bleiben aufgrund der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie weiterhin voraussichtlich bis zum 3. Mai geschlossen. Das teilte Spieckermann weiter mit. Die Mitarbeiter seien aber telefonisch zu erreichen. Infos und Telefonnummern gibt es unter 04561/619-0 oder www.stadt-neustadt.de/oeffungszeiten.

Abhol-Service bei der Bücherei

Das Team der Stadtbücherei bietet seit dem 20. April einen kontaktlosen Service zur Abholung bereits vorbestellter Medien an. Die Vorbestellung kann telefonisch unter 04561/619-610 oder per E-Mail an buecherei@stadt-neustadt.de erfolgen. Die Abholung geht dann nach vorheriger Terminabstimmung kontaktlos im Vorflur der Stadtbücherei in der Waschgrabenallee 7 vonstatten. Darüber hinaus wird auf Basis der Allgemeinverfügung des Kreises und die Präzisierung für Büchereien durch die Büchereizentrale ein Konzept erstellt, wie die der Ausleih-Verkehr am besten umgesetzt werden kann. Dies betrifft insbesondere die Zugänglichkeit des Gebäudes, die Besucherströme- und Lenkung sowie die Hygienemaßnahmen für Besucher und Mitarbeiter.