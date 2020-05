Lockerungen in Corona-Vorgaben

Die von heute an geltenden Bestimmungen im Kreis Plön

von Achim Krauskopf

03. Mai 2020, 14:12 Uhr

Plön | Das Land Schleswig-Holstein hat am Freitag eine neue Landesverordnung sowie einen weiteren Erlass bekannt gemacht, es sind die Konsequenzen aus neuen Beschlüsse von Bund und Ländern zur weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie. Der Kreis Plön hat seine bis gestern geltende Allgemeinverfügungen entsprechend angepasst.

Nach der gestern verbreiteten Presseerklärung der Kreisverwaltung werde folgende Regelungen in der vorerst bis 17. Mai 2020 geltenden Allgemeinverfügung getroffen:

• Die Schulen werden nach dem Konzept des Bildungsministeriums teilweise wieder geöffnet.

Ab 6. Mai 2020 dürfen zusätzlich in die Schule:

a) Schüler der vierten Jahrgangsstufe der Grundschulen,

b) Schüler der Jahrgangsstufen sechs, neun (G8) und zehn (G9) der Gymnasien,

c) Schüler der Eingangs- und Qualifikationsphase der Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe und der Gymnasien, der berufsbildenden Schulen einschließlich der Regionalen Berufsbildungszentren,

d) Schüler, die am Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ teilnehmen, sowie

e) Schüler an Förderzentren, soweit dies zwischen dem Förderzentrum und den Eltern vereinbart wird.

Vom 11. Mai an dürfen dann weiter zusätzlich Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn der Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe den Schulbesuch wieder aufnehmen.

• Im Rahmen der Kooperation von mehreren Tagespflegepersonen in einem Gebäude können die Betreuungsangebote nunmehr zur gleichen Zeit erbracht werden, sofern eine vollständige räumliche und personelle Trennung der Betreuungsangebote gewährleistet werden kann. Das bedeutet, dass zwei Tagespflegepersonen jeweils fünf Kinder betreuen dürfen und dies nicht auf insgesamt fünf Kinder beschränkt bleibt.

• Zwingend notwendige Eingriffe in den Krankenhäusern werden grundsätzlich wieder zugelassen. Allerdings werden auch weiterhin 25 Prozent der intensivmedizinischen Betten mit Beatmungsmöglichkeit für Covid-19 Patienten vorgehalten.

• Schaffung einer Besuchsregelung als Ausnahme vom Betretungsverbot für Alten- und Pflegeheime: Die Einrichtungen haben im Rahmen eines Besuchskonzeptes die Möglichkeit, eine begrenzte Zahl an Besuchern für zwei Stunden einen Besuch in der Einrichtung zu ermöglichen. Dazu sind entsprechende Handlungsempfehlungen herausgegeben worden. Wichtig dabei ist, dass die Einrichtungen selbst entscheiden, was sie wann ermöglichen. Der Infektionsschutz der Bewohner steht dabei an erster Stelle. Auch für Besuchskontakte in Einrichtungen der Eingliederungs- und Gefährdetenhilfe gibt es Handlungsempfehlungen, die auch in diesen Einrichtungen Besuchskontakte erleichtern sollen.



2. Die Allgemeinverfügung über das Verbot der Nutzung von Zweitwohnungen war bis 3. Mai gültig und wird nicht verlängert. Zweitwohnungen im Kreis Plön dürfen damit ab Montag, 4. Mai, wieder genutzt werden.

Es gibt nur noch wenige Einschränkungen, die das Land nunmehr in der Landesverordnung geregelt hat: Aufgrund des nach wie vor geltenden Beherbergungsverbotes dürfen die Besitzer der Wohnungen sie zwar selbst nutzen und die Personen mitbringen, mit denen sie auch am Erstwohnsitz zusammenwohnen, sie dürfen die Wohnungen aber nicht an Dritte vermieten.

Weitere Regelungen, die in der Landesverordnung nun umgesetzt wurden:

● Die Einreise aus anderen Bundesländern für Zweitwohnungsbesitzer und zum Dauercamping wird landesweit wieder gestattet. Auch das Aufsuchen bestimmter wieder geöffneter Freizeiteinrichtungen wie Sportboothäfen oder Museen, aus anderen Bundesländern ist wieder erlaubt.

● Spielplätze können nach Vorlage eines Hygienekonzeptes wieder geöffnet werde.

● Friseure, Nagelstudios und Fußpflege können wieder öffnen, sofern ein entsprechendes Hygienekonzept vorliegt. Tattoostudios und Kosmetikstudios bleiben weiterhin geschlossen.

● Gottesdienste und andere religiöse Versammlungen sind unter Auflagen gestattet

Die gültige Allgemeinverfügung, die genannten Handlungsempfehlungen und die Landesverordnung gibt es im Internet auf der Homepage des Kreises Plön. Auch findet sich dort einen Link zu der umfangreichen FAQ-Liste des Landes.