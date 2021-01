Gustav-Peters-Grundschule : Lockdown bis 14.Februar: 90 Prozent der Eutiner Grundschüler lernen mit Iserv

Schulplattform Iserv erleichtere den Kontakt zu Schülern während Schulschließung. Notbetreuung auch für Kinder aus schwierigen Verhältnissen.

20. Januar 2021, 12:16 Uhr

Eutin | Oliver Martins, Leiter der Eutiner Gustav-Peters-Grundschule mit insgesamt rund 650 Schülern an drei Standorten, weiß um die Herausforderung, die das Homeschooling mit sich bringt.

Schüler müssen weiter auf Distanz lernen

„Lernen auf Distanz fordert viel von den Eltern ein, die ihre Kinder unterstützen und wir als Schule sind dafür sehr dankbar, dass das bislang so gut klappt“, sagt Martins. Anders als im ersten Lockdown vor nunmehr knapp einem Jahr sei auch die Grundschule nun an die Lernplattform „IServ“ angeschlossen. „Gut 90 Prozent der Schüler erreichen wir darüber, das ist ein Riesenerfolg dafür, dass wir kurz vor den Weihnachtsferien erst all das starten konnten“, betont Martins.

IServ ermöglicht besseren Austausch zwischen Lehrern und Familien

Neben Materialien und Aufgaben, die digital verteilt werden, laden Lehrer auch Videos hoch oder machten einzelne Unterrichtseinheiten mit den Kindern. „Das ist eine ganz neue Kontaktchance für Lehrer zu den Schülern und Eltern“, so Martins. Gleichwohl werde es weiterhin einmal pro Woche die klassische Materialausgabe mit Abstand an der Schule geben, um alle zu erreichen – auch die zehn Prozent, die aus verschiedensten Gründen die digitale Schulplattform nicht nutzen können oder wollen, so Martins.

Bis zu 50 Kinder in der Notbetreuung

In der Notbetreuung der Schule sind derzeit insgesamt nur zwischen 40 und 50 Kindern, so Martins. Darunter sind neben den Schülern von berufstätigen Alleinerziehenden oder Eltern aus systemrelevanten Berufen, wie in der Kita-Notbetreuung auch, Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder in besonderenLebensverhältnissen. „Wir stehen in engem Austausch mit der Schulsozialarbeit, -assistenz und den Klassenlehrern. Denn sie wissen, welches Kind aus ihrer Klasse momentan möglicherweise in der Notbetreuung besser aufgehoben ist als zu Hause“, sagt Martins und ergänzt: „Da haben wir einfach eine Verantwortung jedem einzelnen Kind gegenüber.“

Oliver Martins: „Das wird ein herausforderndes Schuljahr“

Martins hofft, die Schüler bald wieder am Schulvormittag begrüßen zu dürfen. „Kinder sind doch auch systemrelevant“, sagt Martins. Kindliche Grundbedürfnisse zu stillen, verpassten Lernstoff aufzuholen, den Übergang auf die weiterführende Schule zu meistern, all das wird für die Zeit im hoffentlich bald kommenden Präsenzunterricht eine Herausforderung für Schüler, Lehrkräfte und Schulsozialarbeit , so Martins. Wie es sich dann mit einer möglichen Verschärfung der Maskenpflicht auch an Schule verhalte, sei derzeit noch nicht abzusehen. Die Stadt Eutin habe jedoch für die Lehrkräfte der Grundschule bereits neue FFP-2-Masken geliefert.