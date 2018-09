Eutin : Lob und mahnende Worte

Innenminister Grote vereidigte gestern auf Hubertushöhe 400 Polizeianwärter – und betonte deren hohe Verantwortung für den Staat.

von Bernd Schröder

15. September 2018, 19:20 Uhr

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) zeigte gleich zu Beginn, wer die Hauptpersonen dieses Tages waren: Per Handschlag begrüßte der Minister aus Kiel gestern um die Mittagszeit etliche der 400 Polizeianwärter, die vor etwa 3000 Angehörigen und geladenen Gästen auf einer großen Rasenfläche der Eutiner Polizeidirektion auf Hubertushöhe auf ihre Vereidigung warteten.

„Alles Gute, viel Erfolg, toi, toi toi – mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen“, diese oder ähnliche Worte sprach Grote dabei immer wieder. Dass er dabei nicht jedem einzelnen die Hand gab, war nicht der Willkür des Ministers zuzuschreiben, sondern hatte ganz praktische Gründe. Denn anders als bei der vorigen Vereidigung, als zahlreiche Anwärter das lange Stehen nicht vertrugen und zusammensackten, hatte die Polizeiführung diesmal Sitzbänke bereitgestellt. Und die standen so eng, dass sie es nicht erlaubten, durch die Reihen zu gehen. „Beim nächsten Mal sollten die Bänke weiter auseinander stehen“, merkte Grote im Vorübergehen an.

Ob per Handschlag oder nicht: Insgesamt begrüßten Grote sowie der frisch gebackene Landespolizeidirektor und ehemalige Leiter der Eutiner Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und Bereitschaftspolizei (PDAFB), Michael Wilksen, und die amtierende PDAFB-Leiterin Maren Freyher 170 Anwärter für den mittleren und 230 für den gehobenen Dienst. Sie alle vereidigte der Minister im Anschluss an die Redebeiträge und teils fetzigen Klänge („Rock you like a Hurricane“, Scorpions) des Bundespolizei-Orchesters Hannover auf Grundgesetz und Landesverfassung vereidigte.

Vor der Vereidigung hatte Grote sich an die angehenden Polizisten, ihre Familien und Freunde gewandt: „Wenn gefragt wird, wem die Menschen vertrauen, findet sich der Polizei-Beruf stets auf den obersten Plätzen der Liste“, erklärte er. Das sei bemerkenswert. „Und zwar deshalb, weil die Polizei oftmals auch unliebsame Entscheidungen treffen muss.“

Dieses Vertrauen in die Polizei sei etwas Kostbares – ein wesentlicher Pfeiler einer funktionierenden Gesellschaft, betonte Grote. Deshalb sei der Polizei-Beruf besonders verantwortungsvoll. Dieser Verantwortung müssten sich die Anwärter immer bewusst sein, forderte Grote. Die angehenden Beamten würden in der Ausbildung und auf dem weiteren Weg immer eng begleitet: „Ich versichere Ihnen: Wir nehmen unsere Fürsorgepflicht sehr ernst und werden Sie auf alle Herausforderungen bestmöglich vorbereiten.“

Er habe volles Vertrauen in die Polizisten, die in Schleswig-Holstein die Sicherheit der Menschen gewährleisteten: „Denken Sie immer daran: Sie sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da“, mahnte Grote. Volles Vertrauen zeigte auch Landespolizeidirektor Wilksen. „Sie werden den Ansprüchen an eine Bürgerpolizei sicher gerecht werden“, sagte er voraus. Ohne die Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Jahre über Vorkommnisse während der Eutiner Polizeiausbildung ausdrücklich zu erwähnen und vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Chemnitz fügte er hinzu: „Genauso deutlich sage ich aber auch, dass Rassismus, Sexismus und ausländerfeindliches Verhalten nicht in unsere Gesellschaft und erst recht nicht in die Polizei gehört.“ Hier gelte es eine Null-Toleranz-Linie einzuhalten, forderte Wilksen und erntete dafür vernehmlichen Beifall.

Applaus brandete erneut auf – und er galt den Anwärtern – als Wilksen betonte, dass die Polizei bei der Auswahl ihres Nachwuchses anspruchsvolle Kriterien anlege. „Damit gehören Sie zu den Besten und können zu Recht stolz auf sich sein“, attestierte der ranghöchste Polizist des Landes den Anwärtern. Auf die Verpflichtung, die damit verbunden sei, hatte die amtierende PDAFB-Leiterin Freyher zuvor aufmerksam gemacht. „Jeder einzelne von Ihnen trägt zur Wahrnehmung der Polizei in der Öffentlichkeit bei“, sagte sie. Stellvertretend für ihre jungen Kollegen versicherten Emily Wagner, Polizeimeisteranwärterin, und Thiemo Bräutigam, Kriminalkommissaranwärter, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein. „Wir wissen, dass uns als als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hohe Einsatzbereitschaft und umfangreiche Pflichten abverlangt werden“, erklärten sie vor der Vereidigung. Dazu seien sie bereit.