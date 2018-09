Eutin : LMK muss sich neu strukturieren

Das geänderte Kaufverhalten und die Konkurrenz auf der grünen Wiese sowie im Internet verlangen einen Wandel im mehr als 200 Jahre alten Familienunternehmen LMK: zum Jahresende macht die Haushaltswarenabteilung zu.

von Constanze Emde

25. September 2018, 16:00 Uhr

Das geänderte Kaufverhalten und die Konkurrenz auf der grünen Wiese sowie im Internet verlangen einen Wandel im mehr als 200 Jahre alten Familienunternehmen LMK: Das Eutiner Kaufhaus schließt zum Jahresende seine Abteilung im Untergeschoss, andere stehen auf dem Prüfstand.

„Es gibt Abteilungen, die Verluste machen und damit an den Gewinnen der anderen knabbern. Ich bin verpflichtet, ein profitables Unternehmen zu betreiben und möglichst viele der Arbeitsplätze zu sichern“, sagt LMK-Inhaber Thomas Menke auf Nachfrage. 120 Mitarbeiter hat das Kaufhaus bislang. Im Zuge der Schließung der unteren Abteilung werde sich das Unternehmen von Mitarbeitern und Aushilfen auch aus anderen Bereichen trennen, einige gehen in den Ruhestand. Ob die Zahl der gekündigten Mitarbeiter ein- oder zweistellig sein werde, sei noch nicht abzusehen. „Keine dieser Entscheidung fällt uns leicht, wir sprechen alles mehrfach durch und in sind in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat“, sagt Menke.

Die Schließung des Untergeschosses mit Töpfen und Pfannen, Bettdecken, Elektro- und Kurzwaren sowie Wolle und Geschenkartikel sei ein Ergebnis langer Überlegungen, keine Reaktion auf die Ansiedlung von Woolworth. „Die Abteilung macht seit 2013 Verluste, auch die Neustrukturierung hat nichts daran geändert. Über die Ansiedlung von Woolworth freue ich mich, denn jede Neuansiedlung in der Innenstadt ist für alle hier ein Gewinn, weil sie eine gewisse Magnetwirkung hat“, so Menke. Die Schließung dieser Verlustabteilung ergebe sich als Unternehmer automatisch, denn in jedem Supermarkt werde günstiges Porzellan und Töpfe angeboten, auch Möbelhäuser haben große Abteilungen voll damit, da habe sich das Kaufverhalten einfach verändert. Ob die Umstrukturierung auch die Spielwaren- und Kinderbekleidung betreffen, sei noch offen. Derzeit werde noch mit Lieferanten für bessere Konditionen verhandelt.

Langfristig appellierte Menke in Richtung Stadt: „Man muss sich überlegen, wie viel Sortimente, man auf der grünen Wiese noch genehmigen will oder ob man die Innenstadt stärkt. Denn ohne besuchenswertes Zentrum kommt auch keiner in den Außenbereich.“ Constanze Emde