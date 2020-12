27. Dezember, 19 Uhr : Live und kostenlos: Kimmo Pohjonen und das Classical Beat Ensemble

Ein Konzert aus dem Atlantic Grand Hotel Travemünde wird live im Internet übertragen.

von Achim Krauskopf

27. Dezember 2020, 10:00 Uhr

Eutin/Travemünde | Geplant war ein Konzert mit wenigstens einem kleinen Kreis an Zuhörern im Atlantic Grand Hotel Travemünde. Angesichts der verschärften Corona- Auflagen in der Adventszeit bangten die Verantwortlichen der in Eutin ansässigen Stiftung „Neue Musik-Impulse“, ob überhaupt Musiker für ein Konzert zusammentreffen dürfen.

Classical Beat

Sie können, und das Konzert wird heute, 27. Dezember, um 19 Uhr im Internet live übertragen: Der finnische Akkordeonspieler Kimmo Pohjonen und das Classical Beat Ensemble mit Musikern der Kammerphilharmonie Lübeck spielen, die Übertragung erfolgt kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkung über Youtube sowie für jene, die ein Konto haben, auch über Facebook.

Akkordeonklang in revolutionären Dimensionen

Kimmo Pohjonen wird ein Akkordeonklang in revolutionären Dimensionen nachgesagt: „Wer ihn hört, darf mit Fug und Recht alles vergessen, was er bisher über das Akkordeon gewusst hat,“ heißt es im Pressetext von Classical Beat. Und weiter: „Der in einem finnischen Dorf geborene und aufgewachsene Musiker wird weltweit als Ausnahmekünstler gefeiert. Er ist ein unverzichtbarer Querkopf auf dem weiten Feld der Folk-, Rock und Elektronikmusik.

Mit dem Akkordeon als elektronische Maschine erzeugt er mehrere Ebenen, Melodie, Harmonie und Rhythmus gleichzeitig, steuert Synthesizer, Effekte und bewegt den Klang auch im Raum. Aus dem Pressetext

In seinem neuen Projekt ,UZone‘ will Pohjonen die Farbpalette seines Instruments erweitern. Mit dem Akkordeon als elektronische Maschine erzeugt er mehrere Ebenen, Melodie, Harmonie und Rhythmus gleichzeitig, steuert Synthesizer, Effekte und bewegt den Klang auch im Raum. Pohjonen sprengt Grenzen mit einer atemberaubenden Bühnenshow, wovon sich das Publikum zu Hause vor den Bildschirmen überzeugen wird. Lichteffekte ergänzen und kennzeichnen seine intensive und originelle Performance.

Das Classical Beat Ensemble überführt dieses einmalige Konzert in die Philharmonie. Klassik wird elektronisch zum Leben erweckt. Für die mitwirkenden Musiker ist es ein motivierendes Projekt, wieder für Publikum aufzutreten.“

Konzert wird 80 Minuten dauern

Das live übertragene Konzert wird, wie es weiter hieß, rund 80 Minuten dauern. Die Moderation übernimmt Julian Marxen.