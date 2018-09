Literatur und Musik vereint

von Alexander Steenbeck

10. September 2018, 16:43 Uhr

Die literarisch-musikalische Lesung findet am Mittwoch, 19. September, um 19.30 Uhr im Kommunalen Kino „Binchen“ in der Albert-Mahlstedt-Straße 2a statt, zu der die Buchhandlung Hoffmann einlädt. Gast ist Autor Klaus-Peter Wolf, musikalisch begleitet von seiner Frau, der Liedermacherin Bettina Göschl sowie Matthias Meyer-Göllner, einem ihrer „Komplizen“. Wolf hat nicht nur eine ganze Reihe von Krimis geschrieben, die in Ostfriesland spielen und gerade vom ZDF mit Christiane Paul in der Hauptrolle verfilmt werden, sondern auch Drehbücher für Tatort- und Polizeiruffolgen. Zusammen mit Bettina Göschl sind Geschichten für Kinderserien wie „Siebenstein“ und „Löwenzahn“ entstanden. Die 2015 begonnene Kinderkrimireihe „Die Nordseedetektive“ umfasst bislang fünf Bände. Karten kosten zwölf Euro und sind in der Buchhandlung Hoffmann (Telefon 04521/7078-0) erhältlich.