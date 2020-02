Vorlese-Wettbewerb : Lisanne Chantry kann im Kreis Plön am besten lesen

Sie wird jetzt den Kreis Plön auf nächster Ebene vertreten. Alle Teilnehmenden erhielten eine Urkunde und ein Buchpräsent.

von Michael Kuhr

27. Februar 2020, 14:04 Uhr

Plön | Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels ist im Kreis Plön entschieden. Am Ende des Wettkampfes im Kreistagssitzungssaal siegte mit einem Punkt Vorsprung Lisanne Chantry vom Gymnasium Lütjenburg im Hoffmann-von-Vallersleben-Schulzentrum.

Landrätin Stephanie Ladwig begrüßte als Hausherrin alle Teilnehmenden mit ihren Eltern und Freunden sowie die fünfköpfige Jury unter dem Vorsitz von Dirk Meußer, Lehrer an der Gemeinschaftsschule Am Schiffsthal in Plön, sowie die Vorjahressiegerin Amelie Wichmann. Neun Kinder der 6. Klassen aus Schulen im Kreis Plön hatten in der ersten Runde aus ihren mitgebrachten Büchern jeweils drei bis fünf Minuten vorgelesen.

Nach einer Pause mit einem kleinen Imbiss ging es für die Teilnehmenden in die zweite Runde, in der alle aus einem ihnen unbekannten Werk vorlesen mussten. Das Buch mit dem Titel „FRRK, Mein Alien und ich“ von Nicole Röndigs sorgte für Heiterkeit – sowohl bei den Lesern als auch bei den Zuhörern. Alle meisterten auch den fremden Text mit Bravur. Am Ende siegte mit einem Punkt Vorsprung Lisanne Chantry. Sie wird jetzt den Kreis Plön auf nächster Ebene vertreten. Alle Teilnehmenden erhielten eine Urkunde und ein Buchpräsent. An der Veranstaltung im Kreistagssitzungssaal nahmen 34 Gäste – darunter 14 Schüler – teil.