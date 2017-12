Lions spenden Sana-Klinik 1000 Trost-Teddys

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 20.Dez.2017 | 00:11 Uhr

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk übergab gestern der Lions-Teddy-Beauftragte Mel Camelly an Bertram Illert, den ärztlichen Direktor der Eutiner Sana-Klinik: Sie sind flauschig und bei den kleinsten Patienten oft wirksamer als jedes Schmerzmittel, um vom ersten Schock abzulenken – die Trost-Teddys. Seit mittlerweile fünf Jahren überreicht der Lions-Club Eutin die Teddys an das Krankenhaus, auch in den Wagen von Polizei- und Rettungsdienst fahren die plüschigen Begleiter mit. Seite 9