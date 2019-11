Verkehrskonzept in Eutin : Linksabbieger sollen bleiben

Das Ziel: die Verbesserung des Radwegenetzes, um Autofahrer für den Umstieg aufs Fahrrad zu gewinnen. Kritiker fürchten Verkehrschaos.

Constanze Emde

28. November 2019, 10:05 Uhr

Eutin | Drohendes Verkehrschaos, klima-unfreundliche Umwege und Probleme der Einsatzkräfte waren Szenarien, die in der Diskussion um den Verzicht auf die Linksabbieger in der Elisabethstraße schwer wogen. Die Mehrheit des Bauausschusses legte auf die angestrebte Verbesserung des Radwegenetzes in Eutin und eine Schulwegsicherheit nicht so viel Gewicht.

Letzteres lag vor allem SPD, Grünen und Freien Wählern in der Diskussion am Mittwochabend am Herzen. Sie schlugen sogar die Kompromisslösung vor, die Linksabbiegespur zwar wegzunehmen aus dem Straßenraum, um Platz zu gewinnen für die Schutzstreifen rechts und links auf der Elisabethstraße im Kreuzungsbereich Lübsche Koppel/Albert-Mahlstedt-Straße, abbiegen wollten sie aber weiter erlauben. „Es wird anfangs einen gewissen Rückstau geben, aber wir sind zuversichtlich, dass sich das ändern wird, wenn der durchfahrende Verkehr merkt, dass er auf der Tangente schneller unterwegs ist“, sagte Monika Obieray (Grüne). Sie warb für Mut und einen Versuchszeitraum von einem Jahr. Am Anfang sei man auch skeptisch gewesen und habe Verkehrschaos vorhergesagt aufgrund der Baumaßnahme am Rosengarten und nun funktioniere doch alles besser als gedacht.

Christian Schulz (FDP) teilte diese Meinung nicht: „Die Elisabethstraße gehört für uns zur Hauptverkehrsader. Der Zufluss zum Kleinen See, Sporthalle und Schulzentrum ist noch gar nicht geplant und wir sollen jetzt Geld für etwas bewegen, das wir vielleicht wieder umplanen müssen. Das halte ich für nonsens.“ Parksuchverkehr sei außerdem nicht vereinbar mit dem Klimanotstand. Den Bus, der da entlang fahre und den Linksabbieger benötige, habe der Planer auch nicht berücksichtigt; überhaupt sei ihm die Sichtweise nur auf Radfahrer zu beschränkt und einseitig. Es müsse ein großes innerstädtisches Verkehrskonzept gedacht werden, griff er die Anregung eines Eutiners aus dem Publikum auf.

Elgin Lohse (CDU) schloss sich Schulz an, kritisierte die einseitige Betrachtung: „Wenn ich an einer Schraube drehe, passiert doch an einer anderen Ecke etwas.“ Sie erinnerte an das Bauvorhaben einer Sporthalle mit Tribüne mit mindestens 199 Sitzplätzen plus Sportler. „Wenn ich Linksabbiegen verbiete, kommen die Menschen nicht zur Halle und zu den Parkplätzen und wir können auch nicht alle Probleme über die Tangente lösen.“ Die zahlreichen Laster müssten aus der Stadt rausgehalten werden, dies seien nicht alles Kieslaster aus Kasseedorf, da müsse aus Sicht der CDU ebenfalls nach regelnden Maßnahmen gesucht werden, so Lohse.

Der Planer Andreas Mühlenbeck stellte nach mehrfacher Kritik klar: „Mein Auftrag von der Stadt ist die bauliche Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, das sie mal vor einiger Zeit beschlossen haben.“ Eine Gesamtbetrachtung oder Prognose bekomme er nicht bezahlt, er könne aber für den Kompromissvorschlag keine Empfehlung aussprechen. Nach dem angewendeten Regelwerk zur Berechnung der Leistungsfähigkeit des Kreuzungsbereiches sei dies zwar möglich, seine Erfahrung sei aber eine andere. Außerdem könne es ungeduldige Autofahrer geben, die versuchten den wartenden Linksabbieger über den Schutzstreifen rechts zu überholen und damit wären die Radfahrer, die eigentlich mehr Schutz erfahren sollen, gefährdet, so Mühlenbeck. Er verwies auf die Rechtssicherheit seines Vorschlages, der durch den Mobilitätsbeirat dem Bauausschuss empfohlen wurde: „Das haben wir mit Polizei und Verkehrsbehörde so abgestimmt, theoretisch können sie den so einreichen, bekommen ihn genehmigt und können ihn umsetzen.“ Bei der Kompromisslösung äußerte er Zweifel an der Genehmigung der Verkehrsbehörde.

„Ich finde den Vorschlag des Planers gut. Es geht doch um die Sicherheit für Radfahrer und Schüler und den Verkehr in Richtung Schulen“, machte Tom-Henry Machoy für die Freien Wähler deutlich. 200 Parkplätze werde es am See neben der Sporthalle doch gar nicht geben können, Besucher sollten dann den 300 Meter entfernten Berliner Platz nutzen, der auch eine gute Entfernung für Eltern sei, ihre Schulkinder zu Fuß gehen zu lassen. „Das Konzept liegt seit Jahren vor, jetzt geht es darum die Schulwege sicher zu machen. Ablehnen wäre absolut kontraproduktiv“, betonte auch Detlef Kloth (SPD) und warb dafür, dem Vorschlag des Planers oder zumindest dem Kompromissvorschlag der Grünen zu folgen. Heinz Lange (FWE) zweifelte am Gelingen der Planung und warnte vor Problemen bei der Einhaltung der Hilfsfristen für die Feuerwehr.

Bürgermeister Carsten Behnk selbst ergriff das Wort für die Wehr, deren Kameraden im Notfall nicht nur mit Sonderzeichen im Einsatz an wartenden Autos vorbeiziehen könnten, sondern „als ganz normale Verkehrsteilnehmer erst einmal zum Gerätehaus müssen“. Er wolle das Vorhaben nicht bremsen, hatte er in vorangegangenen Diskussionsrunden betont, doch er warb auch im Ausschuss am Mittwochabend für das Behalten der Linksabbieger. Dem Planer blieb danach nur noch das Modell „Weidestraße“ vorzuschlagen: „Dort haben wir wegen des deutlich höheren Abbiegerverkehrs die Linksabbieger im Entwurf gelassen und die Schutzstreifen vor der Kreuzung unterbrochen.“

Am Ende wurde daraus der Beschlussvorschlag, dem CDU, Grüne, FDP und FW zustimmten: Die Schutzstreifen sollen in der Elisabethstraße und weiter Richtung Ortsausgang eingerichtet werden mit Ausnahme der beiden Kreuzungen Elisabethstraße/Lübsche Koppel. Da soll analog zur Kreuzung Weidestraße der Schutzstreifen vorher unterbrochen werden, sodass die Radfahrer sich im Verkehr einordnen und die Kreuzung queren. Der Planer danach: „Ich werde jetzt nochmal in mich gehen, welche Lösung ich verantworten kann.“ Er hatte zuvor Sicherheitsbedenken geäußert und betont: „Ich werde ihnen nichts vorschlagen, was nicht verkehrssicher ist.“