Ließ sich ein Hochstapler in der Sana-Klinik „durchfüttern“?

von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Nov.2017 | 11:05 Uhr

War es ein verwirrter Patient oder ein dreister Hochstapler? Fünf Tage lang ließ sich möglicherweise ein Unbekannter in der Eutiner Sana-Klinik „durchfüttern“. Er „pumpte“ sich bei zahlreichen Patienten Geld und verschwand am Freitag samt einem Venenzugang, der noch in seinem Arm steckte. Am Montag vergangener Woche war der Unbekannte mit einer angeblichen Fußverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Anderen Patienten erzählte er, er sei dänischer Staatsbürger und habe sich bei einem kurzen Halt auf dem Eutiner Bahnhof am Fuß verletzt. Seine Papiere und sein Geldbeutel seien leider im Zug geblieben. Der auf ein Alter von 40 bis 50 Jahren geschätzte Mann blieb bis Freitag in der Klinik, erzählte anderen Patienten zahlreiche Geschichten – und „lieh“ sich immer wieder kleinere Geldbeträge. Das Geld werde er, wie er versicherte, zurückzahlen, sobald ihn seine Frau aus dem Krankenhaus abhole.

Der Sprecher der Klinik, Michael Hesse, bestätigte, dass es einen Patienten gebe, mit dem die Leistungen für fünf Tage stationären Aufenthalt noch abgerechnet werden müssten. Die Klinik habe nach einem Kontakt mit der Ehefrau eine Telefonnummer und eine Adresse, an die sie die Rechnung schicken werde. Angesichts dieses Standes des Verfahrens habe es aber für die Verwaltung des Krankenhauses noch keinen Anlass gegeben, eine Strafanzeige zu erstatten.

Wie viel Geld sich der Mann bei Patienten „geschnorrt“ hat, ist unbekannt. Wer sich betrogen fühlt, müsste selbst Strafanzeige erstatten. Die Eutiner Polizei ist unter Telefon 04521/8080 zu erreichen.