Timmendorfer Strand : Liederabend: Tradition im Pfeiffer-Haus lebt mit Jan Kobow wieder auf

Konzertreihe am historischen Flügel von 1855 wird nach zwei Jahren Pause fortgesetzt.

23. September 2019, 16:40 Uhr

Timmendorfer Strand | Die Reihe der Liederabende im Pastor-Pfeiffer-Haus, dem Gemeindehaus der Waldkirche, geht nach zweijähriger Pause weiter, denn der historische Flügel von 1855 konnte mithilfe der Unterstützung der Ulbrich-Stiftung restauriert werden. Der erste Abend an dem Instrument findet am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr statt. Pastor Professor Thomas Vogel wird zunächst eine Einführung in das Programm geben, bevor Tenor Jan Kobow auftritt. Gemeinsam mit Jan Weinhold am historischen Fortepiano wird er Lieder von Carl Maria von Weber, den Heine-Zyklus Opus 24 von Robert Schumann sowie deutsche Volkslieder präsentieren. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird aber eine Spende zur Finanzierung des Konzertes erbeten.