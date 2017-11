Lichterstadt leuchtet nach Eisbahneröffnung

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 14.Nov.2017 | 00:42 Uhr

Der Lübecker Lichtkünstler Stefan Teichmann ist dieser Tage häufiger im Eutiner Stadtgebiet zu sehen, denn er bereitet alles für die Lichterstadt 2017 vor. Diese wird aus Rücksicht auf den Totensonntag, wie Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt mitteilte, in diesem Jahr erstmals getrennt von der Eisbahn am Montag, 27. November, ab 16.30 Uhr direkt vor dem Rathaus eröffnet.

Die „Eisbahn-Arena Stadtwerke Eutin“ macht Donnerstag in einer Woche, am 23. November, auf. Am Totensonntag wird jedoch auch dort Stille herrschen, so Stein-Schmidt.

Die Eisbahn auf dem Eutiner Marktplatz öffnet täglich von 13 bis 22 Uhr (alle Sonntage ab 11 Uhr geöffnet). Werktags ist die Zeit zwischen 9 und 13 Uhr nur für Schulklassen, Kindergärten und andere Gruppen reserviert. Schlittschuhlaufen für jedermann ist zwischen 13 und 18.30 Uhr möglich, liegen keine Reservierungen vor auch bis 21 Uhr. Sonst ist Eisstockschießen oder -hockey zwischen 19 und 22 Uhr möglich (Anmeldung unter der Telefonnumer 01715/307335 oder eisbahn-eutin@gmx.de).