Lichterstadt: „Ein Traum in Pink“

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 21.Nov.2017 | 00:32 Uhr

Gut 80 Gebäude und Objekte in Eutins Altstadt werden ab nächstem Montag vom Lübecker Lichtkünstler Stefan Teichmann (Foto) in Szene gesetzt. Teichmann legte dieses Jahr einen Schwerpunkt auf Bäume und verspricht auf der Schlosswiese ein Erlebnis wie „ein Traum in Pink“. Eröffnet wird die Lichterstadt am Montag, 27. November, ab 16.30 Uhr. Alle Kinder und Besucher der Stadt sind dazu eingeladen, mit Laternen vor dem Rathaus „das Licht in die Stadt zu bringen“, bevor per Knopfdruck die Illuminationen gestartet werden. Seite 7