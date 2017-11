Licht: Polizei kontrolliert 400 Autos

von Bernd Schröder

erstellt am 24.Nov.2017 | 13:35 Uhr

Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag in Malente an über 400 Fahrzeugen die Beleuchtung kontrolliert. Dabei verhängten die Beamten zwei Verwarngelder und schrieben 15 Kontrollberichte – hauptsächlich wegen defekter Leuchtmittel in den Scheinwerfern und fehlender Papiere. Mehrere Polizisten kontrollierten von 16 bis 20 Uhr an zwei Standorten, in der Bahnhofstraße und der Lütjenburger Straße.

Insgesamt zeigten sich die Beamten mit dem Ergebnis beinahe zufrieden: In den meisten Fällen hätten die Fahrzeuge keine Mängel aufgewiesen und auch die Autofahrer hätten sich korrekt verhalten. Besonders erfreulich aus Sicht der Polizei: Kein Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln.