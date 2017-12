Eutin : LGS-Parkautomaten häufig defekt

vergrößern 1 von 2 Foto: emde (2) 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 12.Dez.2017 | 15:00 Uhr

Über die Zahl der Parkplätze in Eutin wird viel diskutiert – über die Zahl der Parkautomaten nicht. Dabei ist der Ärger vor diesen Geräten seit gut einem Jahr fast täglich spürbar. Der Grund: Die Automaten, die einst auf dem Gelände der Landesgartenschau standen, um Tickets für die Elektrofähre gegen Bares auszuspucken und auch da schon „muckten“, stehen jetzt an den großen Parkflächen der Stadt am Stadtgraben, Segenhörn und in der Lübecker Straße. Mit jedem Defekt geht Geld verloren.

„Die alten Automaten waren abgängig und wir wollten es einheitlich im Stadtgebiet machen“, heißt es auf Nachfrage dazu von Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt. Mit den neuen Automaten wurden die Probleme aus Kundensicht eher mehr: „Das Ticket ziehen dauert länger als vorher und man muss wissen wie“, sagt eine Frau, die regelmäßig zum Einkaufen nach Eutin kommt und bevorzugt am Stadtgraben steht.

Da nicht alle die Bedienungsanleitung in drei Schritten lesen (Geld einwerfen, per Druck auf „Haken“-Knopf bestätigen, Parkschein mitnehmen), bilde sich besonders zu den Stoßzeiten und an Wochenmarkttagen eine Menschentraube um den einzigen Automaten am Platz. „Die müssten mal ihre Amtsstuben verlassen, um zu sehen, was hier los ist. Dann würden sie nicht nur einen zweiten Automaten aufstellen, sondern vielleicht auch mal den Parkplatz neu ordnen, das wäre kundenfreundlicher“, sagt ein Eutiner, der schon mehrfach Zeuge von Parkplatzremplern war. Außerdem seien die Automaten fast jede Woche kaputt, sagt ein anderer Autofahrer.

Das wollte die Stadtsprecherin so nicht bestätigen: „Die Automaten sind nicht im Wechsel mehrmals wöchentlich defekt. Wir hatten immer mal wieder Ausfälle, allerdings sind die häufigsten Fehlermeldungen Bedienerfehler.“ Die Stadt habe darauf hin schon durch ergänzende Erklärungen die Bedienung vereinfacht. Am Ende fehlt dennoch Geld in der Stadtkasse: Im LGS-Jahr 2016 wurden 293 000 Euro eingenommen, bis Ende September dieses Jahres nur 199 000 Euro. Die Differenz begründet die Stadtsprecherin mit einer Gebührenerhöhung zur Gartenschau. Das dies allein aber nicht der Grund sein kann, zeigen die Einnahmen aus 2015, auch da war Parken erst ab 16 Uhr (und nicht wie heute ab 15 Uhr) kostenlos, die Einnahme lag dennoch bei 269 000 Euro. Für den Fall eines Defektes böte sich ein zweiter Automat an, der auch Wartezeiten verkürzen würde. Aber: „Die Stadt plant derzeit keine weiteren Automaten aufzustellen. Mehr Automaten bedeuten ja auch nicht unbedingt mehr Einnahmen“, so Stein-Schmidt. Die Wartezeit summiert sich im übrigen nicht nur bei den Kunden: Auch die Verkehrsüberwacher warten an leeren Autoscheiben, ob gerade ein Ticket gezogen wird, bevor sie ein Knöllchen schreiben, was für Frust beim Fahrer sorgen würde. Ist der Automat allerdings – wie gestern am Segenhörn – defekt, geht es ganz schnell: Kunden werden gebeten, die Parkscheibe reinzulegen.