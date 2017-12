Eutin : LGS-Bilanz: Minus 3,3 Millionen Euro

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 07.Dez.2017 | 11:00 Uhr

„Die Bilanz der Landesgartenschau fällt positiver aus als erwartet“, sagte LGS-Geschäftsführer Martin Klehs gestern. Die erste Prognose von 3,4 Millionen Euro Defizit sei sehr vorsichtig gemacht worden, „weil wir keine böse Überraschung erleben wollten“, so Klehs. Im Hauptausschuss am Dienstagabend stellte er den Stadtvertretern die Bilanz der Landesgartenschau von 3,3 Millionen Euro Minus vor – 140 000 Euro weniger als angenommen.

Zum Ende der LGS sei bereits absehbar gewesen, dass die angestrebte schwarze Null nicht erreichbar sei. „Wir haben da schon geschaut, wo gespart werden kann und Veranstaltungen, die nicht gut besucht waren, wie Vortragsreihen, gekürzt“, erklärt Klehs. Außerdem habe beim Rückbau gespart werden können und sei der Verkauf von Gartenschau-Inventar wie Sitzsäcken, Pflanzenkübeln und Straßenschildern besser gewesen als erhofft. Auch von den Konzessionären – Gastronom und Parkplatzbetreibern – sei unterm Strich mehr Geld gekommen.

Die Besucherzufriedenheit war – laut Befragung auf dem Gelände – sehr groß (95 Prozent, wir berichteten). Woran lag es also, dass eine gelobte Gartenschau mit einem Millionen-Minus endet? „Fakt ist, dass wir die erhofften Erlöse durch die Besucher nicht erzielen konnten“, sagt Martin Klehs. 600 000 Geländezugänge waren mal prognostiziert, tatsächlich waren es 502000. Insbesondere im Bereich junge Familien sei es schwer gewesen, die Touristen von der Küste anzulocken, obwohl auf dem Gelände viel für Familien mit Kindern geboten wurde.

Mit der Fehlersuche wurde im Nachhinein die Firma Inspektour beauftragt. Das Ergebnis sei eindeutig: „Die Qualität und die Besucherzufriedenheit mit der Gartenschau waren groß, auch am Marketing und den Kooperationen, die wir landesweit hatten, lag es nicht", sagte Klehs. Aus heutiger Sicht wisse er, dass der touristische Besucheranteil in den Anfangsprognosen zu hoch geschätzt wurde. Die Konkurrenz gerade für die jungen Familien unter den Touristen im 25-Kilometer-Radius mit Freizeitpark und zahlreichen Veranstaltungen an der Küste sei einfach zu groß.