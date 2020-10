Eutin : Letzter Teil des Festivals der Führungen im Schloss

Besucher können das Schloss Eutin mit Taschenlampen ausgerüstet in neuem Licht kennen lernen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

27. Oktober 2020, 09:31 Uhr

Eutin | Am letzten Oktoberwochenende wird es ein wenig gruselig im Schloss Eutin. Außerhalb der normalen Öffnungszeiten und mit schummrigem Licht werden die Besucher am 30. und 31. Oktober sowie am 1. November jeweils um 18, 18.30, 19.30 und 20 Uhr durch das Schloss geführt. Jeder Gast bekommt eine Taschenlampe und kann während der Führung selbst entscheiden, welche dunklen Ecken er beleuchten möchte. Die Besucher erfahren bei der Führung „Mörderische Geschichten“ Morbides und Kurioses aus dem Hause Schleswig-Holstein-Gottorf. Mit dieser Aktion endet das über den gesamten Monat Oktober ausgedehnte „Festival der Führungen“.

Eine Anmeldung zu den Führungen ist erforderlich unter Tel. 04521/70950. Die Führungen kosten vier Euro plus Eintritt ins Schloss.