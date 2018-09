Letzter Spielzug entscheidet

A-Jugendhandballerinnen der HSG gewinnen 23:22 gegen den SV Fehmarn

von Harald Klipp

25. September 2018, 19:04 Uhr

Nachdem die weibliche A-Jugend-Mannschaft der HSG Holsteinische Schweiz zum Saisonauftakt in der Süd/Ostsee-Liga gegen die HSG Wagrien II gewonnen hatte, folgte am zweiten Spieltag ein 23:22 (10:10)-Erfolg gegen den SV Fehmarn. Die Begegnung war über die komplette Spielzeit ausgeglichen.

Nach einer 4:2-Führung (10.) machte Paula Helen Hilger bei den Gästen erstmals auf sich aufmerksam. Sie warf vier Tore in Folge zum 6:4 für den SV Fehmarn. So sah sich HSG-Trainer Jan Kunert nach nicht einmal einer Viertelstunde zu einer Auszeit gezwungen. Viele Fehlpässe und ein insgesamt nervöser Start seines Teams ärgerten ihn. Der Rückstand wuchs nicht weiter an. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Levke Milena Stöver zum 10:10-Ausgleich.

In der zweiten Hälfte zeigte sich ebenfalls ein zumeist ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeberinnen. Doch die Führungen beim 13:11 (36.) oder 16:13 (42.) waren keine Vorentscheidungen. Die starken Inselhandballerinnen blieben im Spiel und glichen durch drei Tore in Folge eine Viertelstunde vor dem Abpfiff erstmals in der zweiten Halbzeit aus – 16:16. Nun waren es stets die Holsteinerinnen, die ein Tor vorlegten und die Fehmeranerinnen, die ausglichen. Vor dem letzten Holsteiner Angriff nahm das Trainer-Dreigespann Kunert/Rusch/Görtz, das auch die dritte Frauenmannschaft der HSG trainiert, eine Auszeit. Den letzten angesagten Spielzug vollendete Melissa Cornils zum 23:22-Endstand.

Ein Extra-Lob hatte Jan Kunert für seine Torhüterin: „Maria Dose hat für uns herausragend gehalten“, sagte er und fügte an: „Durch die richtige Einstellung und Taktik haben wir uns am Ende durchgesetzt.“ Bei Fehmarn wusste Paula Helen Hilger mit am Ende 14 Toren (davon einem Siebenmeter) durchgehend zu überzeugen. „Sie haben wir nicht in den Griff bekommen“, gab Kunert zu. Sein Team spielte mit Marina Dose im Tor sowie Melissa Cornils (5), Mieke Petra Rusch, Malin Maczey (je 4), Ylva Madita Brandenburg (3), Louisa-Marie Biehl (2), Merle Petersen (2/2), Meret Mißling, Leonie Sophie Leder, Levke Milena Stöver (je 1) und Finja Fabienne Schumacher.