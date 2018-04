Letzte Sitzung endet mit Eklat

Scheidende Gemeindevertreter verweigern sich empört einer vorzeitigen Verabschiedung durch Bürgervorsteher Rainer Geerdts

von Bernd Schröder

19. April 2018, 16:56 Uhr

Es sollte eine gut gemeinte Geste werden, doch das Vorhaben endete in einem Fiasko. Bürgervorsteher Rainer Geerdts (CDU) sorgte bei der voraussichtlich letzten Sitzung der Gemeindevertretung vor der Kommunalwahl am 6. Mai für einen Eklat. Anders als üblich wollte er die 13 Gemeindevertreter, die sich nicht mehr zur Wahl stellen, bereits jetzt mit Entlassungsurkunde und Blumenstrauß verabschieden. Doch das kam – vorsichtig formuliert – nicht bei allen Betroffenen gut an.

Als erster stand Geerdts’ Parteifreund Klaus Schützler auf. „Ich bin enttäuscht“, erklärte er. Er habe zu seinem Abschied einige Worte vorbereiten wollen. „So etwas habe ich in meinen 35 Jahren bei der Gemeinde Malente noch nicht erlebt“, schimpfte er. Die Verabschiedung der scheidenden Gemeindevertreter sei sonst immer bei der konstituierenden Sitzung erfolgt, erinnerte Schützler. Wie tief die Empörung bei ihm saß, wurde klar, als er ankündigte zu gehen und dies auch umgehend tat.

Geerdts räumte verdutzt ein, er habe womöglich einen Fehler gemacht, er müsse da noch eine Nacht drüber schlafen. Seine Begründung, er sei davon ausgegangen, dass zur konstituierenden Sitzung nicht alle scheidenden Gemeindevertreter erscheinen würden und er wolle gerne alle persönlich verabschieden, rettete die Situation aber auch nicht.

Mit Jürgen Redepenning stand der nächste auf. „Ich schließe mich Klaus an“, erklärte der scheidende SPD-Fraktionschef, der bereits im Planungsausschuss in abschließenden Worten seine jahrzehntelange gute Zusammenarbeit mit Klaus Schützler herausgehoben hatte. Mit Redepenning verließen dessen Parteifreunde Heiner Woller und Heino Anders den Saal. Auch der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Kienle (CDU) kritisierte Geerdts mit deutlichen Worten: „Jetzt aus dem Stand Tschüs sagen, das finde ich völlig daneben.“

Bürgermeisterin Tanja Rönck versuchte die Gemüter zu beruhigen: „Natürlich laden wir sie alle noch mal zur konstituierenden Sitzung ein und lassen die Urkunden hier“, erklärte die Verwaltungschefin. Doch da war nichts mehr zu retten, auch wenn einige Gemeindevertreter, etwa Helmut Wagner, Ilse Wenskus und Christel Küster (alle SPD) ihre Blumensträuße noch in Empfang nahmen.

Das Desaster hinderte Geerdts indes nicht, den Gemeindevertretern in einer vorbereiteten Rede kräftig einzuschenken. „In der Malenter Gemeindevertretung gilt das Prinzip: Wir sind doch nicht blöd, ihr aber schon“, tadelte er. Statt miteinander zu reden, würden Konflikte über die Zeitung ausgetragen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Verwaltung und Selbstverwaltung sei gestört: „Vorschläge zur Verbesserung haben nicht mal eine Halbwertszeit bis zur nächsten Sitzung“, klagte Geerdts und mahnte: „Das muss besser werden.“ Denn das schade dem Ansehen Malentes. Wie eine Verbesserung erreicht werden könne, wisse er leider auch nicht. „Ich habe keinen Plan, keine Idee, wie wir da rauskommen“, gestand Geerdts. Er wünsche sich aber ein Wahlergebnis, das ermögliche, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.