Letzte Amtszeit für Ingrid Manzke

von Michael Kuhr

04. Mai 2018, 12:03 Uhr

Es ist definitiv die letzte Amtszeit für die wiedergewählte Ingrid Manzke als Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Schönweide. Die 76-Jährige leitet bereits seit über 25 Jahren die Geschicke des Ortsvereins. Ebenso wurden die anderen Mitglieder des Vorstandes einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Stellvertreterinnen stehen ihr Christa Wede und Brigitte Manzke zur Seite, Kassenwartin bleibt Maren Schwatlo ebenso wie Regina Benecke als Schriftführerin.

Breiten Raum nahmen Ehrungen ein. 40 Jahre im DRK dabei sind Johanna Kröger, Christa Wede, Ingrid Wenndorf, Brigitte Paulsen und Waltraud Buttgereit; 25 Jahre Hanne Kwiatkowski, Brigitte Manzke, Thomas Kahmke und Michaela Hamann.

In ihrem Jahresbericht ging Ingrid Manzke auf die vielen Aktivitäten des 123 Mitglieder großen DRK-Ortsvereins Schönweide ein. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen zählen vier Blutspendetermine im Jahr, eine Adventsfeier für Senioren und etliche DRK-Nachmittage sowie Ausflüge.

Die Logistikgruppe des DRK-Ortsvereins Schönweide unter der Leitung von Ingrid Manzke gilt als Markenzeichen des Ortsvereins. Die 18 Helfer – zehn Frauen und acht Männer – waren zu 28 Kocheinsätzen unterwegs, darunter zwei Großeinsätze. Einmal wurden bei einer Deichübung 250 Menschen verpflegt. Der zweite Einsatz war während des G20-Gipfels in Hamburg, als die Kochgruppe für die Verpflegung von 800 Polizisten in Bad Segeberg sorgte. Insgesamt kamen so 2847 Arbeitsstunden zusammen.

Für das Jugendrotkreuz berichtete Oliver Meyer über zahlreiche Aktivitäten – vom Pfingstlager über „KiTaFe“ bis zur Altkleidersammlung. Der Ortsverein wird von Johanna Zimmermann geleitet. Fünf Mitglieder haben eine Gruppenleiterausbildung absolviert. Die Gruppenstunde des JRK wird weiterhin in der Alten Schule in Görnitz stattfinden.