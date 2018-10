Lesung und Gespräch

von Michael Kuhr

Eine Lesung gepaart mit einem Gesprächsabend der Plöner Hospizinitiative findet am Donnerstag, 1. November, ab 19.30Uhr im Kreismuseum in der Plöner Johannisstraße statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Thema des Abends ist das Sterbefasten. Es geht dabei um die Situation eines Mannes, der nach 60 Ehejahren seine Frau verloren hat und nun selbst sterben möchte. Er hatte sich das Sterbefasten ausgesucht. Und die ihm Nahestehenden bewegten sich auf einem schmalen Grat zwischen Verständnis und Ablehnung. Diese widersprüchlichen Empfindungen beschreibt die Autorin in Plön. In Tagebuch Form wird die 41 Tage dauernde Reise voll bewegender Gespräche, voller Zweifel, Gedanken und Empfindungen beschrieben.