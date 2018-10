Lesung mit Martine Lestrat

von Michael Kuhr

05. Oktober 2018, 16:40 Uhr

Die Autorin Martine Lestrat (Foto) ist am Freitag, 12. Oktober, ab 19 Uhr in der Lutherkirche zu Gast. Sie wird dort aus ihrem Buch „Bonjour Deutschland!“ vorlesen. Seit 34 Jahren lebt die Autorin in Deutschland - die zurückliegenden 18 Jahre in Schleswig-Holstein. Diesmal wird die Lesung von Falko Anders begleitet, der auf seinem Akkordeon Lieder über oder aus Frankreich spielt und singt. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.