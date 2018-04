Lesung in der Gedenkstätte Ahrensbök

von Alexander Steenbeck

10. April 2018, 12:11 Uhr

Er war eine „außergewöhnliche und mitreißende Persönlichkeit“ – So schildern ihn Männer und Frauen, die ihn kannten: Wladyslaw Bartoszewski (Foto), der ehemalige polnische Außenminister, der auch Historiker und Autor war sowie als Diplomat sein Land international vertrat.

Am Sonntag, 15. April, um 15 Uhr, wird die Hamburger Publizistin Bettina Schäfer aus den Erinnerungen an Bartoszewski „Für Freiheit kämpfen – selbstbestimmt leben“ im Rahmen der Reihe „Gegen das Vergessen und für die Erinnerung“ in der Gedenkstätte Ahrensbök lesen. In Textbeiträgen von 17 Zeitzeugen – darunter Gesine Schwan und Rita Süßmuth, Helmut Kohl und Giovanni di Lorenzo – wird das Porträt eines Mannes lebendig, der wie wenige andere für seine Überzeugungen stritt.

Bartoszewski starb am 24. April 2015 im Alter von 93 Jahren. Er kämpfte zeitlebens für den Erfolg der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc, kritisierte früh, dass die heutige polnische Regierungspartei PIS das internationale Ansehen Polens beschädigte. Vor allem aber setzte

sich der Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz für die Versöhnung mit Deutschland ein.

In einem Pressegespräch schien er sich selbst über diese Priorität, die Versöhnung mit Deutschland, zu wundern: „Wenn mir jemand, vor 60 Jahren, als ich geduckt auf dem Appellplatz des KZ Auschwitz stand, gesagt hätte, dass ich Deutsche, Bürger eines demokratischen und befreundeten Landes als Freunde haben werde, hätte ich ihn für einen Narren gehalten“.

Die Gedenkstätte (Flachsröste 16) ist jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr, jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Sie kann nach Anmeldung auch an anderen Tagen besucht werden. Kontakt: Telefon 04525/493060.